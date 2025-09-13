Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Stratejisi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Amacımız kadına yönelik şiddetle mücadelemizde güçlü bir stratejiyi hep birlikte inşa etmektir. Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz kadın politikaları, Türkiye tarihinde toplumsal dönüşümü hızlandıran dönüm noktalarından biri olmuştur. Siyaset üstü bir anlayışla yaklaştığımız, kadına yönelik şiddetle mücadelede bugün çok güçlü bir yasal altyapıya sahibiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir dizi ziyaret kapsamında Nevşehir'e geldi. Bakan Göktaş ilk olarak merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde 'Yapan Eller Kadın ve İşletme Kooperatifi' bünyesinde faaliyet gösteren 'Hasbihal' isimli restorana 'Aile Dostu Mekan' tabelasını astı. Burada kadınlarla birlikte gözleme yapan Bakan Göktaş, ardından çanak tezgahına geçerek çamurdan şekerlik yaptı. Daha sonra ise Nevşehir Ticaret Odası'nda düzenlenen İç Anadolu Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "2026-2030 dönemini kapsayan V. Ulusal Eylem Planımızın hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu toplantımızı da yereldeki ihtiyaçların eylem planımıza yansıtılması açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Aynı zamanda ulusal politikalarımızın sahada daha etkili uygulanması açısından bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Amacımız kadına yönelik şiddetle mücadelemizde güçlü bir stratejiyi hep birlikte inşa etmektir. Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz kadın politikaları, Türkiye tarihinde toplumsal dönüşümü hızlandıran dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu kazanımlar, kadınların hayatın her alanında daha etkili bir şekilde yer almasının, toplumsal gelişime daha aktif katkı sağlamasının önünü açmıştır" diye konuştu.

'6284 SAYILI KANUN VE TCK DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GÜÇLÜ HUKUKİ MEKANİZMALAR OLUŞTURDUK'

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, 'sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde uyguladıkları politika ve hizmetlerin, ana eksenlerinden birini oluşturduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Ülkemizin bu alanda kaydettiği ilerlemeler, uluslararası platformlarda da öncü bir rol üstlenmemizi sağlıyor. Bu başarının arkasında, hiç şüphesiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve kararlı duruşu çok önemli bir yer tutuyor. Siyaset üstü bir anlayışla yaklaştığımız, kadına yönelik şiddetle mücadelede bugün çok güçlü bir yasal altyapıya sahibiz. 6284 sayılı Kanun ve TCK değişiklikleri ile güçlü hukuki mekanizmalar oluşturduk. Politikaların etkinliğini artırmak için bugüne kadar 5'er yıllık dönemlerle yerel ve ulusal düzeyde 4 eylem planı hazırladık. Her bir eylem planımızla, kadına yönelik şiddetle mücadelemizde önleyici, koruyucu ve destek mekanizmalarının güçlenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Koordinasyon Kurullarımızla hem yerelde hem merkezde sürecin etkin takibini yaptık, kurumlar arası iş birliğini güçlendirdik. Sayısını 85'e çıkardığımız ŞÖNİM'ler şiddet mağdurlarının tüm şehirlerimizde hızlı, güvenli ve bütüncül hizmetlere erişimini sağlayan en önemli destek birimlerimizdir" ifadelerini kullandı.

'ŞÖNİM MERKEZLERİ MAĞDURLAR İÇİN BİR GÜVENLİ LİMAN NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR'

ŞÖNİM merkezlerinin, psikososyal destek, hukuki danışmanlık ve güçlendirme çalışmalarının odağında yer aldığını belirten Bakan Göktaş, "Bu merkezler, mağdurlar için bir güvenli liman niteliği taşımaktadır. Bugün Mersin'de, İzmir'de, İstanbul'da ve Antalya'da ikinci ŞÖNİM'ler hizmet veriyor. Diğer büyükşehirlerimizde de ikinci merkezleri açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra hizmetlerimizi daha erişilebilir kılmak için 432 SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktasını hayata geçirdik. Bakanlığımıza bağlı 112 kadın konukevi ile şiddet mağduru kadınları ve çocukları için barınma, koruma ve güçlendirme hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Kadın hizmet kuruluşlarımızda nitelikli hizmeti güvence altına almak, sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla Hizmet Standartları ve Öz Değerlendirme Rehberlerini uygulamaya koyduk. Ayrıca ALO 183 hattı, KADES uygulaması ve elektronik kelepçe sistemi gibi mağdur destek sistemleri ile şiddet vakalarına hızlı müdahale kapasitemizi artırarak koruma mekanizmalarımızı daha etkin hale getirdik" dedi.

'ŞİDDET ÖNLEME FAALİYETLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR, FARKINDALIĞI ARTIRIYORUZ'

Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları ile veri entegrasyon sistemini hayata geçirerek şiddetle mücadelede güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturduklarını belirten Bakan Göktaş, "TÜBİTAK destekli projelerle, şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelleri ve ihtisaslaşmış konukevleri gibi yenilikçi adımlar atıyoruz. Şiddet önleme faaliyetlerimizi güçlendiriyor, 6,7 milyon kişiye verdiğimiz eğitim ve seminerlerle farkındalığı artırıyoruz. Şuna inanıyoruz ki, kadına yönelik şiddetle mücadele, kararlılık ve süreklilik gerektiren bir süreçtir. Bu doğrultuda V. Ulusal Eylem Planımızı, bilimsel temelli, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir vizyonla hazırlıyoruz. Bu kapsamda 29 ülkenin örnek uygulamalarını ve uluslararası belgelerini inceledik. Kamu kurumları, üniversiteler, STK'lar ve uluslararası kuruluşlardan 437 paydaşın görüşünü aldık. ŞÖNİM, kadın konukevi, il müdürlükleri ve SHM irtibat noktalarında görev yapan 1261 taşra personelin katılımıyla anketler gerçekleştirdik. 27 odak grup toplantısı düzenledik. Kamuoyu anketimizi hazırladık; bunu da çok yakın zamanda vatandaşlarımızla paylaşacağız."