Kadınla Dirençli Şehirler Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınla Dirençli Şehirler Programı

27.03.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kadın Kolları, Gaziantep'te 'Kadınla Yükselen Dirençli Şehirler' programı düzenledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Kadınla Yükselen Dirençli Şehirler" programı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kentteki bir otelde düzenlenen programda, Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Programın ana teması olan "dirençli şehirlerin" Türkiye'nin yeni yüzyıldaki en kritik hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Ercan, "Dirençli şehir demek, sadece depreme dayanıklı binalar inşa etmek değildir. Dirençli şehir, ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal tüm şoklara karşı hazırlıklı olan, kriz anında rasyonel çözümler üretebilen ve bu krizden daha güçlü şekilde çıkabilen bir ekosistem demektir. Bizim dirençli şehir gelecek tasavvurumuzun kalbinde yine kadın vardır. Kadın, ailenin ve toplumun en temel direncidir. Eğer bir şehirde kadın güçlüyse, o şehir sarsılsa da asla yıkılmaz." diye konuştu.

Yerel çözümlerin merkezine kadın yöneticilerin bakış açısını yerleştirdiklerinde, şehirlerin daha insani, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir kimlik kazanacağını aktaran Ercan, AK Parti olarak, ideal bir toplumsal hayatın ancak kadınların söz ve hak sahibi olmalarıyla inşa edilebileceğine inandıklarını, zira her şehir aynı zamanda o şehirde yaşayanların evi ve yuvası olduğunu kaydetti.

Sadece geçmişin başarılarıyla avunmadıklarını aktaran Ercan, şöyle devam etti:

"Önümüzde 'Türkiye Yüzyılı' gibi dev bir vizyon var. Bu yüzyıl, güvenli evlerin, mutlu ailelerin ve dirençli şehirlerin yüzyılı olacaktır. Belediyelerimiz ulaşamadığı her haneye ulaşmaya, sosyal yardım ağlarını güçlendirmeye ve her bir ferdin yaşam kalitesini artırmaya devam edecektir. 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' ilkesiyle, aileyi koruyan ama kadını toplumsal hayatın her alanında daha da güçlendiren politikalardan asla taviz vermeyeceğiz. AK Parti Kadın Kolları olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehirlerimizi kadınlarla yükseltmeye kararlıyız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer de dirençli şehirlerin riskleri önceden öngörebilmek olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Şehircilik süreklilik ister. Şehircilik disiplin ister. Şehircilik uzun vadeli akıl ve kararlılık ister. Artık açıkça görülmektedir ki CHP zihniyeti geçmişte olduğu gibi, bugün de su yönetiminden, arıtmaya, ulaşımdan atık yönetimine pek çok konuda son derece başarısızdır. Geçmişi sabıkalı CHP şehircilik anlayışı, kameralarda vardı, afişte vardır, sosyal medyada vardır ama iş hizmete gelince, altyapıya gelince, ulaşıma gelince, kentsel dönüşüme gelince yoktur. Daha önce ortaya konmuş şehircilikte sabıkalı bu anlayışın şehirlerimize ödettiği bedel açıktır. Bu tablo açıkça şunu gösteriyor, dirençli şehir söylemle değil, planlama, disiplin ve güçlü bir yönetim iradesiyle kurulur. Biz AK Parti olarak şehir yönetimini, kısa vadeli çözümlerle günü kurtaran bir anlayışla değil, uzun vadeli planlama ve sürdürülebilirlik ilkesiyle ele alıyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise kadın kollarının teşkilatın önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada millete dokunan, dinleyen, yönetimine ortak eden, bütün kararlarında milleti önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz ve çalışmalarımızın merkezini insanlara koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programa ev sahipliğinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, kentteki yatırımlar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Dolmabahçe’de tüyleri diken diken eden anlar Dolmabahçe'de tüyleri diken diken eden anlar
Sinirden sandalyeyi fırlattı Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım

19:32
Liverpool’a Muhammed Salah’ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro’luk teklif
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif
19:17
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
19:11
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:43
Dimarco’nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
Dimarco'nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:56:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınla Dirençli Şehirler Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.