Kadınların Teknolojideki Rolü Vurgulandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teknolojik değişikliklerin, yeniliklerin yakalanmasında kadınların rolünün büyük olduğunu, kadınların, toplumun şekillenmesinde önemli rol alan, toplumun vazgeçilmez unsurları olduğunu söyledi.
Bakan Göktaş, Konya'da Taş Bina Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen Teknoloji, Şehir ve Kadın Buluşması programına katıldı. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hem uluslararası görevleri hem de Türkiye'deki görevleri vasıtasıyla belediyecilikte yeni bir model oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Altay, "Bunun en güçlü ayağını kadınlarımız ve gençlerimiz için yaptığımız işler oluşturuyor. Çünkü inanıyoruz ki kadınların istihdama katkısı, kadınların şehirde varlığı o şehirde belediyecilik hizmetlerinde büyük bir renk ve güç katıyor" dedi.
"Teknolojik değişikliklerin, yeniliklerin yakalanmasında kadınların rolün büyük"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da teknolojik değişikliklerin, yeniliklerin yakalanmasında kadınların rolünün büyük olduğunu, kadınların, toplumun şekillenmesinde önemli rol alan, toplumun vazgeçilmez unsurları olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, "Bu bakımından kadının şekil verdiği toplum daha huzurlu, şehirler ise daha yaşanır mekanlardır. İnanıyorum ki kadınların gücü ve potansiyeli doğru şekilde değerlendirildiğinde, şehirlerimize daha fazla kadın eli değdiğinde daha müreffeh bir geleceğe adım atmış olacağız. Günümüzde gelişmiş, huzuru ve refahı artmış toplumların genel özelliklerine baktığımızda teknolojiyi üst seviyede kullandıklarını görüyoruz. Kadınların bu alandaki varlığı ve etkisinin giderek artmış olduğunu bilmek ise bizleri gururlandırıyor, mutlu ediyor. Artık kadın yalnızca teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda yenilikçi fikirleriyle teknolojiyi şekillendiren bir güç haline geldi. Kadınların farklı bakış açı ve deneyimleri, çeşitlilikten beslenen projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak sektöre büyük değer katıyor. Çünkü teknoloji, kadınların hayatını kolaylaştıran, kariyer fırsatları sunan bir araç. Kadınların teknolojideki varlığının artırılması, sektörün daha çeşitli, inovatif ve başarılı olmasını sağlıyor. Bu bilinçle bizler de kadınların daha fazla görünür olması, yönetim kademelerinde aktif olmaları ve ekonomik kalkınmada söz sahibi olmaları için 22 yıldır kadınlardan yana tavır alan bir yönetim anlayışı sergiledik" şeklinde konuştu.
Bakan Göktaş, "Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamın her alanında daha fazla yer alması, karar verme süreçlerine katkıda bulunması ve geleceği şekillendirmesinin toplumların kolektif başarısını da arttıracağına hiç şüphem yok. Bu çerçevede teknolojiyi kadınlar için daha erişilebilir hale getirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz" diye konuştu. - KONYA
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