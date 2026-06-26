TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, güçlü oyunculuğu ve sanatına kattığı eşsiz değerlerle milyonların gönlünde taht kuran Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."
Son Dakika › Politika › Kadir İnanır'a Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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