Kaftancıoğlu kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan parti grubuna "sakin kalın, kaosa ortak olmayın" talimatı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı sonrası partisinin TBMM grubuna "Sakin kalın" talimatını verdiği, tüm vekillere yaptığı " İstanbul'a gelin" çağrısıyla birlikte 25-30 kişilik bir grubu da Genel Kurul'daki yasama faaliyetlerinde görevlendirdiği öğrenildi.

"SANDIKTA GÖNDERECEĞİZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun vekillere, "Soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. İktidar kaos istiyor, onların beklentilerinin tarafı olmayacağız. İktidarı demokrasiyle sandıkta göndereceğiz" dediği kaydedildi.

CHP'nin sürece ilişkin atacağı adımlar da netleşmeye başladı. Cumhuriyet'e konuşan parti kurmayları, nihai kararların MYK ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından alınacağını belirtti. MYK bugün saat 08.30'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, dün Meclis'te yasama faaliyetlerini tamamlayan vekillerin de bugün açıklamalarını sürdüreceği öğrenildi.

"HEMEN YENİ ATAMA OLMAYACAK"

Karar sonrası Kaftancıoğlu'nun hukuken sona erdirmek zorunda olduğu il Başkanlığı görevine kimin geleceği de siyaset kulislerinde merak konusu oldu. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "kısa süre içinde bir görevlendirme yapılmayacak ve mücadele çerçevesinde Kaftancıoğlu'nun siyaset dışına itilmeyeceği bir ortam oluşturulacak" Cumhuriyet'e konuşan CHP'li üst düzey bir isim, "Canan Hanım önemli bir siyasi figür. Onu yok sayan bir girişim söz konusu olamaz. İl başkanı olmak her şey değil. CHP'ye en üst düzeyde katkı vermeye, İstanbul'daki çalışmalarını sürdürmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.