Kahramankazan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Kahramankazan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kahramankazan Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı başkan vekili Mustafa Erol'un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda vergi muafiyeti, bisiklet yolu, Huzur Evi yapımı gibi konular oylamaya sunuldu. İmar değişiklikleri ve diğer konular ise komisyona havale edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

11.06.2024 16:03
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Kahramankazan Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı başkan vekili Mustafa Erol'un başkanlığında gerçekleşti.

Kahramankazan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, mayıs ayı meclisinde yer alan tutanakların kabul edilmesiyle başladı. Gündem maddelerine geçilmesinin ardından kırsal mahallelerde vergi muafiyeti, bisiklet yolu, Huzur Evi yapımı, imar değişiklikleri gibi konular oylamaya sunularak kabul edildi.

Satıkadın Mahallesi, Orhaniye Mahallesi ve Saray Mahallesi ile ilgili bazı imar değişikliklerinin yapılması hakkındaki önergelerin yanında 2023 Mali Yılı hesap kesimi, tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşların sorunları, Kahramankazan Belediyesine ait tesislere şehitlerin isimlerinin verilmesi başlıkları da komisyona havale edildi.

Toplantı bir sonraki meclis toplantısının 1 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi kararının ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahramankazan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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