Kahramankazan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Politika

Kahramankazan Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı başkan vekili Mustafa Erol'un başkanlığında gerçekleşti.

Kahramankazan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, mayıs ayı meclisinde yer alan tutanakların kabul edilmesiyle başladı. Gündem maddelerine geçilmesinin ardından kırsal mahallelerde vergi muafiyeti, bisiklet yolu, Huzur Evi yapımı, imar değişiklikleri gibi konular oylamaya sunularak kabul edildi.

Satıkadın Mahallesi, Orhaniye Mahallesi ve Saray Mahallesi ile ilgili bazı imar değişikliklerinin yapılması hakkındaki önergelerin yanında 2023 Mali Yılı hesap kesimi, tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşların sorunları, Kahramankazan Belediyesine ait tesislere şehitlerin isimlerinin verilmesi başlıkları da komisyona havale edildi.

Toplantı bir sonraki meclis toplantısının 1 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi kararının ardından sona erdi. - ANKARA