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Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı - Son Dakika

Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı

20.10.2021 14:53

Partisinin ilçe kongresine katılmak için Ankara'nın Kahramankazan ilçesine giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pazar ziyareti yaptığı esnada vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. AK Partili bir vatandaş, Babacan'ın yeni parti kurmasına sitem ederek, "Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı" ifadelerine yer verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kongresine katılmak üzere Ankara'nın Kahramankazan ilçesine gitti. Babacan, kongre vesilesiyle ilçedeki bir pazar yerine de ziyarette bulundu. Ancak pazardan alışveriş yapan bazı vatandaşlar, DEVA lideri Babacan'a parti kurması nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

"SENİ DAVAR ÇOBANI OLARAK BİLE TUTMAZLARDI"

Medya Ankara'nın haberine göre Babacan ve beraberindeki ekibin selam verdiği bir vatandaş, DEVA lideri Babacan'ın AK Parti kadrolarından ayrılarak kendi partisini kurmasına sitem ederek, "Seni davar çobanı tutan olmaz" dedi. Sonraki konuşmalarda vatandaşın bu tepkisiyle Babacan'ın AK Parti'den ayrılmasını eleştirdiği belirtildi.

ORTALIK ZAMAN ZAMAN GERGİNLEŞTİ

Bazı vatandaşların tepkilerine partililer aynı sertlikle cevap verince ortamın zaman zaman gerginleştiği gözlendi. Vatandaşın Babacan'a "Allah kıl fikir versin" şeklinde sitem etmesi üzerine Ali Babacan'ın karşılık olarak "Allah hepimize akıl fikir versin" şeklinde seslendiği gözlendi.

Kahramankazan, Deva Partisi, Ali Babacan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı - Son Dakika
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