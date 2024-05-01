Kahramanmaraş Belediye Başkanı işçi maaşlarını artırıyor - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş Belediye Başkanı işçi maaşlarını artırıyor

Kahramanmaraş Belediye Başkanı işçi maaşlarını artırıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, işçi maaşlarını artırarak bekar olanlar için 35 bin liraya çıkaracaklarını açıkladı. Ayrıca dini bayramlarda verilen ikramiyeler de artırılacak.

01.05.2024 14:30  Güncelleme: 14:34
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Kahramanmaraş Büyükşehri Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Çalışan kadrolu işçi maaşlarımızı yeni sözleşmemiz de bekar olan için 35 bine çıkarıyoruz. Maaşlar 37 bin ve 40 bin lira civarına tekabül edecek" dedi.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda belediye çalışanlarıyla buluşan Başkan Görgel, işlere maaş müjdesinde bulundu. İşçi maaşlarında iyileştirmeler yaptıklarını ve dini bayramlarda verilen ikramiyelerin de artırıldığını ifade eden Başkan Görgel, "Büyükşehir belediyemizde en düşük bekar olarak çalışan arkadaşlarımızın maaşını bu yıl itibariyle sendikamız ile ek protokol yaparak 24 civarından 28 bin liraya çıkarıyoruz. Çalışan kadrolu işçi maaşlarımızı yeni sözleşmemiz de bekar olan için söylüyorum 35 bine çıkarıyoruz. Genel de 37 bin ve 40 bin civarında bir maaşa tekabül edecek inşallah. Bu şekilde iyileştirmelerimize başlıyoruz. Şehrimizde inşa ve imar faaliyetleri önemli buralarda alın terinizi sonuna kadar sarf edeceğinizi biliyorum yeni Kahramanmaraş'ı 6 Şubat öncesinden çok daha iyi şartlara kavuşturacağız. Bayramlarda 2 bin lira civarında yansıyan ikramiyeleri iptal edip Kurban ve Ramazan bayramlarında ayrı ikramiyeler vereceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahramanmaraş Belediye Başkanı işçi maaşlarını artırıyor - Son Dakika

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