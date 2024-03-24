Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dönemin son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Hayrettin Güngör, 5 yıllık çalışma döneminin son toplantısında teşekkürlerini iletti ve bu süreci bir bayrak yarışı olarak nitelendirdi.

24.03.2024 14:38  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde dönemin son meclis toplanışında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, "5 yıllık bir çalışma döneminin son meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte şehrimizin ve hemşerilerimizin emanetine sahip çıktık. Bu bir bayrak yarışı" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen dönemin son meclis toplantısında; HPRS gelir desteği ve imar plan teklifleri görüşülerek karara bağlandı.

Dilek ve temennilerle noktalanan son meclis toplantısında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, "5 yıllık bir çalışma döneminin son meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. İlçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle çok güzel işlere imza attık. Bu vesileyle hem belediye başkanlarımıza hem de meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Hayrettin Güngör konuşmalarının devamında, "5 yıllık süre içerisinde maalesef hem pandemi hem de depremlere maruz kaldık. Tabi bunlar bizim plan ve önceliklerimizi etkiledi. Bu dönem içerisinde 2 meclis üyemizi Rahmet-i Rahman'a uğurladık. 73 çalışma arkadaşımızı da depremlerde kaybettik. Meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" cümlelerini kaydetti.

Pandemi ve 6 Şubat depremlerine rağmen 5 yıllık süreçte şehre 8.7 Milyar liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Başkan Güngör, "Görevimiz boyunca sağlam ve sürdürülebilir mali yapıya çok önem verdik. Görevi devraldığımızda bütçenin 2 katına yakın bir borç yükümüz vardı. Pandemi ve depremlere rağmen bu oranı yüzde 89'a indirdik. 6 Şubat depremlerinde sadece Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden 1.5 Milyar liralık harcama yapıldı. Kendisi de depremzede olan personellerimiz çok kısa süre içerisinde toparlanarak arama kurtarma, geçici konaklama merkezi ve iş yerlerinin kurulumu, alt ve üstyapı imalatı gibi tüm alanlarda yoğun gayret gösterdi. Bu manada tüm personellerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreçte şehrimizin ve hemşerilerimizin emanetine sahip çıktık. Bu bir bayrak yarışı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
14:33 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-16“ operasyonlarında 40 şüpheli... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-16" operasyonlarında 40 şüpheli...
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:09 Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 15:25:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement