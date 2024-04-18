Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yeni Döneme Başladı

Politika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "İnşallah bu dönemde hem şehrimize çok ciddi yatırımlar kazandıracağız hem de aramızdaki muhabbet ve iletişimi çok daha üst seviyeye çıkaracağız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri, Encümen üyeleri ve mahalli idare birlikleri temsilcilerinin seçimi yapıldı. 2023 Yılı Faaliyet Raporu da meclis üyelerinin oylarına sunularak kabul edildi. Ayrıca aylık olağan meclis toplantılarının Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Fırat Görgel, "Büyükşehir Belediyemizde yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Rabbim hep birlikte şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. İnşallah bu dönemde hem şehrimize çok ciddi yatırımlar kazandıracağız hem de aramızdaki muhabbet ve iletişimi çok daha üst seviyeye çıkaracağız. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını ve sükünet içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Görgel, "İlk meclis toplantımızı yaptık ve önemli bir toplantıydı. Bu dönem içerisinde görev yapacak olan başkanlık divanındaki arkadaşlarımızı, encümen üyelerimizi, katip üyelerimizi ve ihtisas komisyonundaki görev yapacak olan arkadaşlarımızı seçtik. İnşallah örnek bir duruşu bir kez daha tüm millete göstermiş oluruz. Tabi 6 Şubat'ın ardından hepimizin sorumluluğu çok daha farklı. Hem büyükşehir belediye başkanlığı olarak bizlerin ve şuanda bu ekibin Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşa edilmesi noktasında çok önemli bir sorumluluk almış oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ