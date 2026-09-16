Kahramanmaraş Kalesi deprem restorasyonu sonrası yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Kalesi deprem restorasyonu sonrası yeniden ziyarete açıldı

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Kahramanmaraş Kalesi deprem restorasyonu sonrası yeniden ziyarete açıldı
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6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören tarihi Kahramanmaraş Kalesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla törenle yeniden ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonun tarihi eserin özgün kimliğine saygı göstererek gelecekte de varlığını sürdürmesini sağladığını söyledi.

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören tarihi Kahramanmaraş Kalesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle yeniden ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nin yeniden ziyarete açılması dolayısıyla düzenlenen törende, depremlerin toplumu derinden etkilediğini söyledi.

Depremlerde hasar gören Şekerli, Saraçhane, Acemli, Hacı Veli Bey ve Bektutiye camilerinin ihya, inşa ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak resmi açılışlarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Ersoy, tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ni yeniden ziyarete açmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Depremde zarar gören kültür varlıklarının korunması ve hasarlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ersoy, "Tamamen yıkılan, çok ağır hasar gören yüzlerce tarihi yapıyı özgün mimarisini koruyarak yeniden inşa ettik, taş taş söküp yeniden birleştirdik, onardık ve nihayetinde yeniden halkımızın kullanımına açtık. İşte Kahramanmaraş Kalesi de onlardan bir tanesi." dedi.

Ersoy, kültürel mirasın korunmasının önemine işaret ederek, "Bizim için restorasyon yalnızca yıkılanı yeniden yapmak değildir. Restorasyon, tarihi eserin özgün kimliğine saygı göstererek onun gelecekte de varlığını sürdürebilmesini sağlamaktır. Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bu anlayışın bir sonucudur. Deprem karşısında zarar gören bu tarihi mirası yeniden ayağa kaldırırken, aynı zamanda onun taşıdığı tarihi ve sembolik anlamı da geleceğe aktarmış oluyoruz." diye konuştu.

Diğer konuşmacılar

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu kale bize ecdadın yadigar ve milli mücadelenin simgesinindir. Kahraman şehrimizin ayakta duran eseridir." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Kahramanmaraş Kalesi'nin sadece kent için değil, tüm Türkiye için önemli bir yer olduğunu belirterek, benzer çalışmanın Germanicia Antik Kenti'nde yapılmasının faydalı olacağına inandığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de böylesi büyük bir mirasın devletin destekleriyle yeniden ayağa kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Maraş'ın istiklal ruhu, bu kalenin surlarında yankılanmış, Kahramanmaraş'ın kararlılığı, bu kalenin tarihine de şehrimizin hafızasına da bir daha silinmemek üzere kazınmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek, Kahramanmaraş Kalesi yeniden ziyarete açıldı.

Programa Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, İrfan Karatutlu ve Ömer Oruç Bilal Debgici, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA
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