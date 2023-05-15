Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hangi parti kaç vekil çıkardı?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hangi partinin kaç vekil çıkaracağı merak ediliyordu. YSK'nın kesin olmayan sonuçları açıklamasıyla merak edilen soru yanıt buldu.

AK PARTİ AÇIK ARA FARK ATTI

753 bin 538 seçmenin kayıtlı olduğu Kahramanmaraş'ta 2 bin 405 sandıkta 663 bin 781 oy kullanıldı. Oylardan 647 bin 222'si geçerli sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; oyların 309 bin 70'ini AK Parti, 105 bin 583'ünü CHP, 104 bin 751'ini ise MHP aldı.

AK PARTİ 5, CHP 2, MHP 1 VEKİL ÇIKARDI

Bu sonuçlara göre AK Parti'den Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, CHP'den Ali Öztunç ve İrfan Karatutlu ile MHP'den Zuhal Karakoç milletvekili olarak meclise gitmeye hak kazandı.2018 yılında yapılan seçimlerde Kahramanmaraş'ta AK Parti 6, MHP ve CHP 1'er milletvekili çıkarmıştı.