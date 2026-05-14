Kahramanmaraş\'ta Okul Saldırısı Üzerine İnceleme

Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Milletimizin başı sağ olsun. Sadece bu ailelerimiz, Maraş'ımız, Urfa'mız değil, tüm milletimizin başı sağ olsun. Bu çok büyük bir hadisedir. Bunların önüne geçeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı ile ilgili Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve üyeleri saldırıda hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası açıklamada bulunan TBMM Komisyon Başkanı Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, mezarlık ziyaretlerinde çocukların kaybının acısını derinden hissettiklerini ifade etti. Çocukların ailelerine başsağlığı dileyen Beyazıt, "Değerli basın mensupları, bugün Araştırma Komisyonu olarak Kahramanmaraş'tayız. Sabah uçaktan iner inmez öncelikle hayatını kaybeden yavrularımızın mezarlarını ziyaret ettik. Fatihalar okuduk. Ardından değerli öğretmenimizin kabrini de ziyaret ettik. Burada hayatını kaybeden tüm yavrularımıza ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerimize de sabrı cemil niyaz ediyorum. Çünkü bu acı çok büyük bir acı. Bu acı sadece Maraş'ımızın değil, tüm milletimizin yüreğinde derin bir acı olarak kaldı. Mezarlıkları ziyaret ettiğimizde genç yavrularımızın kaybının acısını ekibimizle birlikte bir kez daha derinden hissettik" dedi.

"Benzer olayların tekrar yaşanmaması için her türlü araştırmayı yapacağız"

Beyazıt, yapacakları çalışmayla ilgili bilgi vererek, "TBMM'de bütün partilerin oy birliğiyle bir araştırma komisyonu kuruldu. Şu anda yanımda grubu bulunan siyasi partilerimizin değerli temsilcileri var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi aile ziyaretlerine başlayacağız. İlk olarak Yusuf Tarık kardeşimizin ailesini ziyaret edeceğiz. Hem taziyelerimizi ileteceğiz hem de onları yalnız bırakmayacağımızı ifade edeceğiz. Ayrıca hastanede tedavisi süren yaralı bir yavrumuzu da ziyaret ettik. Şu anda üçüncü büyük ameliyatını geçiriyor başarılı bir ameliyat oluyor. İnşallah sağlığına kavuşacak. Bu acı gerçekten çok büyük bir acı. Araştırma komisyonumuz, buna benzer olayların bir daha yaşanmaması için gereken her türlü araştırmayı ve incelemeyi yapacaktır. Çünkü bu olay okulda, öğrencilerimizin arasında yaşanmış büyük bir hadisedir" diye konuştu.

Başkan Beyazıt, "Şimdi aile ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Müsaade ederseniz bu ziyaretleri daha özel ve sakin bir ortamda yapmak istiyoruz. Amacımız onların acılarını paylaşmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Milletimizin başı sağ olsun. Sadece bu ailelerimizin, Maraş'ımızın değil, tüm milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz, Meclisimiz, siyasi partilerimiz ve milletvekillerimiz olarak bu sürecin takipçisiyiz. Milletimiz bundan emin olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ