Kahramanmaraş'ta Raylı Sistem ve Altyapı Projeleri Hız Kazanıyor - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş'ta Raylı Sistem ve Altyapı Projeleri Hız Kazanıyor

Kahramanmaraş\'ta Raylı Sistem ve Altyapı Projeleri Hız Kazanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ulaşım master planının revizyonu ve raylı sistem projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, bağlantı yolları projelerinin ihalesinin tamamlandığını duyurdu.

25.03.2025 18:12  Güncelleme: 18:13
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Bakanlıklarla görüştüklerini şuanda iki firmanın ulaşım master planında revizyon yaptığına değinen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "En ideal güzergahlarıyla raylı sistem çalışmasını dönemimiz içinde başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, şehirde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da katıldı. Başkan Görgel, Kahramanmaraş'ın geleceğine yön verecek projelere dair değerlendirmelerde bulunurken, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bağlantı yolu projesinin ihalesi tamamlandı

Başkan Görgel, "Kahramanmaraş'ımız hamdolsun her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bugün burada bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak projelerini hazırlayıp Karayolları Genel Müdürlüğüne sunduğumuz Sümbüllü Kavşağı - Batı Çevre Yolu Bağlantı Projesi ile Sanayi Kavşağı Projesi'nin ihaleleri tamamlandı. Bayram sonrası inşallah sözleşmeler imzalanacak ve kısa sürede yapım çalışmalarına başlanacak. Toplam 1 Milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilecek projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmasını sürdüren Başkan Görgel," Milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte şehrimiz için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ı hayata geçireceğimiz yatırımlarla birkaç yıl içerisinde çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Raylı sistem çalışmasını dönemimiz içinde başlatmayı planlıyoruz"

Raylı sistem ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Şu anda şehir genelinde toplu taşıma kullanan günlük 130 bin hemşehrimiz var. Raylı sistemin fizibil olması için bu rakamın 250 binleri geçmesi gerekse de biz şehrimizin yeni nesil toplu taşıma sistemleriyle tanışmasını istiyoruz. Bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Şu an iki firma ulaşım master planımızın revizyonunu yapıyor. İnşallah master planımız doğrultusunda, en ideal güzergahlarıyla raylı sistem çalışmasını dönemimiz içinde başlatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Stadyum yatırımıyla ilgili son bilgileri de paylaşan Görgel, "Kahramanmaraş Stadyumu projemizi tamamladık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teslim ettik. Kısa süre içerisinde ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. 17 bin 500 kapasiteye sahip olacak Kahramanmaraş Stadyumu, locaları, fuaye alanları ve sosyal donatılarıyla şehrimize değer katacak bir proje olacak"diyerek sözlerini tamamladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Fırat Görgel, Politika, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahramanmaraş'ta Raylı Sistem ve Altyapı Projeleri Hız Kazanıyor - Son Dakika

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