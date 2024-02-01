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Pençe-Kilit Harekatı şehidi için köy evi şubat ayında teslim edilecek - Son Dakika
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Politika

Pençe-Kilit Harekatı şehidi için köy evi şubat ayında teslim edilecek

Pençe-Kilit Harekatı şehidi için köy evi şubat ayında teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Er Müslüm Özdemir'in ailesi için inşa edilen köy evinin şubat ayında teslim edileceğini bildirdi. Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehidin ailesinin evlerini yaşadıkları köyde yapılmasını istediğini ve bu isteği doğrultusunda evin yapımına başlandığını belirtti.

01.02.2024 16:50
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesi için yapılan evin bu ay içerisinde verileceğini duyurdu.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesi için söz verdiği evin son durumunu gösteren bir video paylaştı.

Özhaseki paylaşımında, "Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm evladımızın ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şehidimizin ailesi bizden, evlerini yaşadıkları köyde yapmamızı istedi. Biz de onların istekleri doğrultusunda, yaşadıkları köyde evlerini yapmaya başladık. Evimizi şubat ayında teslim edeceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesine, rezerv alandaki hazır konutlardan ya da ailenin yaşadığı köyde 1 ay içinde yapacakları evi teslim edeceklerinin sözünü vermişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pençe-Kilit Harekatı şehidi için köy evi şubat ayında teslim edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı şehidi için köy evi şubat ayında teslim edilecek - Son Dakika
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