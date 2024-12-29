Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Ulaştırma Bakanı ile Proje Görüşmesi Yaptı

Politika

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile ilçenin gelişimine yönelik ihtiyaç ve taleplerini paylaştı.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmede belediyenin projesine destek sözü verdiğini söyledi. Başkan Hallaç, "Binlerce yıllık tarihiyle sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Kahta'da büyük bir ulaşım ağı projesinin açılışı yapıldı. Açılış vesilesiyle Kahta'ya gelen Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile ilçemiz özelinde bir görüşme gerçekleştirdik. Kahta'nın gelişimine yönelik ulaşım ve altyapı noktasındaki ihtiyaç ve taleplerimizi kendisiyle paylaştık. Projelerimize destek sözü verdi. İlçemize olan destekleri için bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı projeye ev sahipliği yapmaktan da ayrıca büyük bir onur duyuyoruz" dedi. - ADIYAMAN