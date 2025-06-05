Kahta Belediyesi Kurban Bayramı İçin Kapsamlı Önlemler Aldı - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediyesi Kurban Bayramı İçin Kapsamlı Önlemler Aldı

Kahta Belediyesi Kurban Bayramı İçin Kapsamlı Önlemler Aldı
05.06.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ulaşım, temizlik, mezarlık düzenlemeleri ve denetimlerle birlikte birçok alanda hazırlıklar yaptı. Belediye Başkanı Hallaç, bayram süresince vatandaşların huzur içinde geçirmesi için tüm ekiplerin hazır olacağını belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı hazırlıklar yaptı.

Vatandaşların huzurlu, güvenli ve temiz bir bayram geçirmesi amacıyla ulaşım, temizlik, mezarlık düzenlemeleri ve denetimler başta olmak üzere birçok alanda önlemler alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı açıklamada Kahta Belediyesi olarak bayram süresince sahada olacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Temizlik, ulaşım, zabıta ve itfaiye hizmetleri başta olmak üzere ve diğer acil durumdaki birimlerimiz görev başında olacak. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Kahta Belediyesi olarak, her bayramda olduğu gibi bu Bayramı'nda da gönüllere dokunmaya, bir yüreğe daha ulaşmaya gayret ettik. Bayramın arifesinde, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi kıymetli hemşehrilerimize, içinde bayram şekeri ve kolonya bulunan küçük ama sevgiyle hazırlanan hediyelerimizi takdim ettik. Kurban kesimlerinin hijyenik şartlarda yapılabilmesi için Kahta Belediyesi Mezbahanesi bayram boyunca hizmet verecek. Ayrıca, çevre kirliliğini önlemek amacıyla kurban atıkları için gerekli önlemler de alındı. Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz tarafından camilere kurban poşetleri dağıtıldı, vatandaşlar bu poşetleri bayram namazı sonrası camilerden temin edebilecek. Bayram süresince Kahta Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları tüm hatlarda, Musa Peygamber Mezarlığı dahil olmak üzere ücretsiz hizmet verecek. Beyaz Masa, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta ve İtfaiye ekipleri 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapacak. Mezarlıklar, ibadethaneler ve parklar detaylı şekilde temizlenerek bayrama hazırlandı. Zabıta ekipleri, bayram yoğunluğu sebebiyle fırın, pastane ve tatlı salonlarında denetimlerini artırdı. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak işlemler uygulanıyor. Denetimler bayram süresince devam edecek" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Belediyesi Kurban Bayramı İçin Kapsamlı Önlemler Aldı - Son Dakika

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