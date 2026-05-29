Kahta Belediyesi\'nde bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Adıyaman Kahta Belediyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Belediye Hizmet Binası başkanlık makamında düzenlenen programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, AK Parti ilçe teşkilatı mensupları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, Kahta Belediyesi gençlik meclisi üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçe yönetimi, belediye personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, programa katılan misafirleri kapıda karşılayarak tek tek bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlarla kurulan samimi diyaloglar ve sıcak sohbetler, bayramın manevi ruhunu yansıtan güzel görüntülere sahne oldu.

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Hallaç, Kahta'nın toplumsal değerlerin yaşatıldığı örnek bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Ortaya çıkan bu güzel tablo, birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergesidir. Bayramlar sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın en yoğun şekilde hissedildiği, gönüllerin bir olduğu müstesna zamanlardır. En büyük temennimiz, bu güzel birlikteliğin ve kardeşlik ruhunun daima devam etmesidir" dedi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ADIYAMAN