Kahta Belediyesi'nden Spor ve Dijitalleşmeye Yatırım - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediyesi'nden Spor ve Dijitalleşmeye Yatırım

Kahta Belediyesi\'nden Spor ve Dijitalleşmeye Yatırım

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Meclisi, yeni meclis toplantı salonunda spor ve gençlik yatırımlarını vurguladı. Belediye Başkanı Hallaç, spor kulübü desteklerinin önemine değinirken, Kent Bilgi Sistemi projesi ile dijitalleşme adımlarını da açıkladı.

04.01.2025 09:42  Güncelleme: 09:43
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısını modern tasarımı ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken yeni meclis toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, açılış konuşmasında yeni salonun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek burada alınacak kararların Kahta'ya değer katacağını ifade etti. Başkan Hallaç, ayrıca toplantıya katılan Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan'a ve kulübe olan desteklerini vurguladı.

Başkan Hallaç konuşmasında, Kahta Belediyesi olarak sporu ve gençliği desteklemeyi öncelikli bir görev olarak gördüklerini belirterek, "Kahta 02 Spor, ilçemizin gurur kaynağıdır. Spor kulübümüzün başarısı için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu destek, sadece bir spor kulübüne değil, gençlerimize yapılan bir yatırımdır" dedi.

Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a ve meclis üyelerine, kulübe sağladıkları katkılar için teşekkür etti. Mulhan, "Belediyemizin spora ve gençlere verdiği önem, Kahta için büyük bir kazançtır. Bu desteklerle daha güçlü bir spor altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahta Belediyesi'nin spora katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mulhan, teşekkürlerinin bir göstergesi olarak Başkan Hallaç'a ve meclis üyelerine kulüp forması hediye etti.

Toplantıda, Bilgi İşlem Müdürü Aşkın Karaaslan tarafından Kent Bilgi Sistemi (KBS) Faaliyet Raporu sunuldu. Karaaslan, projenin dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, belediye hizmetlerini modernize ederek daha hızlı ve şeffaf hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar şöyle özetlendi:

"Kahta Belediyesi Kent Bilgi Sistemi (KBS) Projesi kapsamında, ilçeye ait halihazır haritalar, imar planları, tapu ve adres verileri gibi tüm altyapı bilgileri dijital ortama aktarılmış ve güncellenmiştir. Proje, 17 mahallede saha bilgi toplama çalışmaları ile eksik ve hatalı verilerin düzeltilmesini, bağımsız bölüm ve yapı kayıtlarının detaylı bir şekilde eşleştirilmesini sağlamıştır. Saha çalışmaları sırasında binaların ve yolların fotoğrafları çekilmiş, emlak beyanlarındaki eksiklikler ve kaçaklar tespit edilerek düzeltilmesi için gerekli işlemler yapılmıştır. Ayrıca, e-belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla masaüstü ve web tabanlı yazılımlar oluşturulmuş, belediye personeline sistem kullanımı konusunda eğitimler verilmiştir. Bu çalışmalar, belediyenin gelirlerini artırırken, daha şeffaf ve etkin bir hizmet altyapısı sunmayı hedeflemektedir. Kahta Belediyesi'nin hem spora hem de teknolojik dönüşüme yaptığı yatırımlar, ilçenin modernleşme ve gelişim sürecine önemli katkılar sunmaktadır. Başkan Hallaç, toplantı sonunda spor, gençlik ve dijitalleşme projelerinin Kahta'nın geleceğini inşa edeceğini bir kez daha vurguladı. Kahta Belediyesi'nin spora olan desteği ve dijitalleşme adımları, ilçe halkının büyük takdirini toplamaya devam ediyor."

Yapılan konuşmaların ardından meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Belediye, Politika, Gençlik, Kahta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta Belediyesi'nden Spor ve Dijitalleşmeye Yatırım - Son Dakika

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