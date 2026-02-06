Kahta Belediyesi zabıta personeline yönelik kapsamlı hukuk eğitimi - Son Dakika
Kahta Belediyesi zabıta personeline yönelik kapsamlı hukuk eğitimi

06.02.2026 11:06  Güncelleme: 11:08
Adıyaman Kahta Belediyesi, zabıta personeline yönelik kapsamlı bir mevzuat eğitimi programı düzenledi. Eğitimde, alanındaki hukuki altyapılar detaylı olarak ele alındı ve personelin bilinçli bir şekilde görev yapması hedeflendi.

Adıyaman Kahta Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından görevlendirilen Av. Dr. M. Lamih Çelik'in katılımıyla, belediyemiz zabıta personeline yönelik kapsamlı bir mevzuat eğitimi programı düzenlendi. Kahta Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa, belediye bünyesinde görev yapan tüm zabıta ekipleri katıldı. Eğitim kapsamında Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ve Belediye Kanunu başta olmak üzere, zabıta hizmetlerinin hukuki altyapısı ayrıntılı şekilde ele alındı.

Eğitim programı ile zabıta personelinin güncel mevzuat bilgilerini pekiştirmesi, sahadaki uygulamalarda hukuki hataların önüne geçilmesi ve görevlerin etkin, bilinçli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlandı. Programda, görev sırasında karşılaşılabilecek hukuki durumlar, tebligat süreçleri ve idari yaptırımlara ilişkin uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, nitelikli ve donanımlı personelin belediye hizmetlerinin temelini oluşturduğunu belirterek, personelin mesleki gelişimine yönelik eğitim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Kahta Belediyesi, personelin mesleki ve kurumsal gelişimini destekleyen eğitim faaliyetleriyle hizmet kalitesini artırmaya devam etmektedir. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Belediye, Politika, Zabıta, Hukuk, Kahta, Son Dakika

11:39
