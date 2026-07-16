Kahta'da 15 Temmuz ruhu coşkuyla anıldı - Son Dakika
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Kahta'da 15 Temmuz ruhu coşkuyla anıldı

Kahta\'da 15 Temmuz ruhu coşkuyla anıldı
16.07.2026 13:01  Güncelleme: 13:02
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar, Kur'an tilaveti, şiir ve ilahilerle 15 Temmuz ruhu yaşatıldı.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, Hükümet Konağı önünde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ile Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç başta olmak üzere ilçe protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 15 Temmuz gecesinde milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kahramanlığın unutulmayacağını belirterek, şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla andı.

Anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletileri, ilahiler, kahramanlık türküleri ve sinevizyon gösterimleriyle 15 Temmuz ruhu bir kez daha yaşatıldı. Milletimizin vatanına, bayrağına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmak adına verdiği destansı mücadele bir kez daha hafızalarda tazelendi.

Program boyunca Kahta Belediyesi tarafından alana katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Belediye ekipleri tarafından yapılan ikramlar, programa katılan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kahta Belediyesi olarak; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise şükranla anıyor; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyoruz. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta'da 15 Temmuz ruhu coşkuyla anıldı - Son Dakika

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