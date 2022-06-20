Kahta'da asfalt sezonu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahta'da asfalt sezonu başladı

20.06.2022 17:44
Kahta'da asfalt sezonu başladı

Asfalt sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi sıcak asfalt serme çalışmalarına başladı.

Asfalt sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi sıcak asfalt serme çalışmalarına başladı.

Kahta Belediyesi, ilçede ulaşım kalitesinin artması adına Başkan İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatı ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinesiyle program dahilinde aciliyet durumuna göre sathi asfalt kaplama çalışmalarına start verildi. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada: "Kahta Belediyesi olarak asfalt sezonun başlamasıyla yollarımızda asfalt çalışmalarımıza başladık. İlçemizin trafik yoğunluğunu hafifletmek için, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden başladığımız 15 metre genişliğinde yeni açtığımız Güneybatı Çevre Yolu'muzun alt yapı zemin dolgu, sitabilize sıkıştırma işlemleri ve Bayraktar mahallemizde geçen çevre yolumuzun kaldırımlarının tamamlanmasıyla sathi asfalt kaplama çalışmalarımıza başladık. Yol yapım ve onarım ekiplerimiz ile birlikte asfalt sezonun açılmasıyla tüm mahallelerimizde asfalt dökme çalışmasının startını veriyoruz. Belirlenen program dahilinde inşallah ilçemizde asfaltsız yol bırakmayacağız. İlçemize hayırlı olsun. 'dedi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Yeni Mahalle'de yol açma ve düzenleme çalışmaları Yeni Mahalle'de yol açma ve düzenleme çalışmaları
Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta'da asfalt sezonu başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:50:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kahta'da asfalt sezonu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement