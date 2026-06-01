Kahta\'da Ekonomik Kalkınma Görüşmesi

01.06.2026 12:05
Mustafa İşeri, iş adamı Davut Tatar ile Adıyaman'ın ekonomik kalkınmasını değerlendirdi.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, iş adamı Davut Tatar'ı ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette bölgenin ekonomik kalkınması, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İş adamı Davut Tatar, şehrin hem ekonomik hem de sektörel anlamda hak ettiği konuma gelmesi için "ortak akıl" ve "istişare kültürü"nün önemine dikkat çekti. Tatar, Adıyaman'ın potansiyelini ileriye taşıyacak her türlü girişimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nde gerçekleşen görüşmede, Adıyaman'ın sahip olduğu sektörel potansiyelin harekete geçirilmesi, iş dünyası ile siyaset arasındaki koordinasyonun artırılması ve bölgenin kalkınmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde birlik ve beraberliğin büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan İşeri, nazik ziyaretleri ve Adıyaman'ın geleceğine yönelik değerlendirmeleri dolayısıyla iş adamı Davut Tatar'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

