Kahta'da Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Kahta'da Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kahta\'da Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında taşınmaz sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı M. Can Hallaç, projenin sadece fiziksel bir dönüşüm değil, bölgenin tarihi ve ekonomik canlılığını korumayı hedeflediğini belirtti. Taşınmaz sahipleri, projenin Kahta için tarihi bir fırsat olduğunu ifade ederek, destek verdiklerini dile getirdiler.

22.02.2025 18:15  Güncelleme: 18:17
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında taşınmaz sahipleriyle kapsamlı bir bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi.

Kahta Belediyesi Meclis Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, taşınmaz sahiplerinin kentsel dönüşüm süreciyle ilgili düşünceleri sorularak projeye dair teknik detaylar paylaşıldı

Daire Başkanı Hasan Çalışkan, sürecin nasıl işleyeceğine dair teknik açıklamalarda bulunarak, hak sahiplerinin haklarının korunarak dönüşümün en sağlıklı şekilde tamamlanacağını belirtti.

Toplantıda konuşan Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin sadece bir fiziksel yenileme süreci olmadığını, bölgenin ruhunu, tarihini ve ekonomik canlılığını koruyarak modern ve yaşanabilir bir ticaret merkezi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Hallaç, "Bu proje, sadece bir bina dönüşümü değil, Eski Çarşı'nın ruhunu ve canlılığını koruyarak, modern bir ticaret merkezi oluşturma hedefi taşıyor. Çarşımızın tarihine saygı duyan, esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden, onların da sürece dahil olduğu bir dönüşüm modeli üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Bu dönüşüm, sadece binaları değil, çocukluğumuzun hatıralarını, esnafımızın yıllardır süregelen emeğini ve Kahta'nın ticaret hayatının kalbini yeniden canlandıracak bir adım olacak! Bölgeye yeni bir çarşı kazandırarak hem ticari hareketliliği artıracak hem de vatandaşlarımız için cazip bir yaşam alanı oluşturacağız. Vatandaşlarımız projenin her aşamasında bilgilendirilecek ve sürecin en hızlı şekilde ilerlemesi için gereken tüm çalışmalar titizlikle yürütülecek" dedi.

Toplantıya katılan taşınmaz sahipleri, Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Kahta için tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, projeye güçlü destek verdiklerini ifade ettiler. Katılımcılar, bölgenin yıllardır yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu, mevcut yapıların fiziki ömrünü tamamladığını ve bu dönüşümün Eski Çarşı'yı yeniden canlandıracağını dile getirdiler.

Bazı esnaflar, projenin tamamlanmasıyla birlikte ticari hareketliliğin artacağını, modern bir çarşı yapısının ilçeye ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkı sağlayacağını vurgularken, bazı taşınmaz sahipleri ise bu dönüşümün Kahta için bir dönüm noktası olacağını ve bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.

Hak sahipleri ayrıca, Kahta Belediyesi ve Bakanlık tarafından sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesinden ve kendilerine detaylı bilgilendirme yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, dönüşüm sürecinin hızla başlaması gerektiğini belirttiler. Vatandaşların beklentisi, dönüşümün en kısa sürede tamamlanarak modern ve güçlü bir Eski Çarşı'nın hayata geçirilmesi yönünde oldu.

Toplantıda, projenin şeffaf bir şekilde yürütüleceği, hak sahiplerinin sürece aktif katılım sağlayacağı ve mağduriyet yaşanmadan dönüşümün tamamlanacağı vurgulandı. Kahta Belediyesi ve Bakanlık yetkilileri, Eski Çarşı'nın yeni yüzüyle Kahta'ya değer katacağını ve tüm paydaşların iş birliği içinde sürecin en sağlıklı şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Toplantıya, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Daire Başkanı Hasan Çalışkan ve ekibi de katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta'da Eski Çarşı Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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