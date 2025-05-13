Kahta'da İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kahta'da İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmete Girdi

Kahta\'da İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmete Girdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, çevreci ve sürdürülebilir şehircilik hedefleri doğrultusunda ilk elektrikli araç şarj istasyonu açıldı. Belediye Başkanı Hallaç, bu hizmetin çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla hayata geçtiğini belirtti.

13.05.2025 12:06  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir şehircilik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak ilçedeki ilk elektrikli araç şarj istasyonunu vatandaşların hizmetine sundu.

Kahta Otogarı bahçesinde kurulan istasyon, ilçede çevre dostu ulaşımın yaygınlaşması adına bir başlangıç niteliği taşıyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı açıklamada projenin çevresel duyarlılığı artırmayı ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti. Hallaç, "İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Daha yaşanabilir, daha temiz bir Kahta için somut adımlar atmamız şart. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, çevre dostu ve akıllı ulaşımı desteklemek amacıyla Kahta Otogarı'na ilçemizin ilk elektrikli araç şarj istasyonunu kurduk. Bu altyapının ilk örneğini ilçemize kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz bu hizmeti ilçemizin farklı noktalarına da taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştırmak. Önümüzdeki dönemde, belediyemize ait diğer kamuya açık alanlara da benzer istasyonlar kurarak hemşehrilerimizin elektrikli araçlara yönelmesini destekleyeceğiz. Bu sayede ilçemizin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli katkılar sunacağız. Belediyemiz, teknoloji ve çevreyi buluşturan yenilikçi projelerle Kahta'yı geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edecek. Hayırlı olsun," ifadelerini kullandı.

Yeni şarj istasyonunu ilk deneyimleyen vatandaşlar ise hizmetten oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. vatandaşlar, "Kahta'da bu tür bir altyapının eksikliği uzun süredir hissediliyordu. Şimdi hem çevreye duyarlı bir tercih yapabiliyor hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlıyoruz. Bu hizmetin ilçenin diğer bölgelerine de yayılmasını umut ediyoruz. Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, Enerji, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta'da İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli

17:50
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan’da yorgun düştü
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
23:23
Emre Belözoğlu’ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
23:00
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 18:25:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kahta'da İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.