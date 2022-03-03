Kahta'da işgal edilen sokak yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kahta'da işgal edilen sokak yeniden ulaşıma açıldı

03.03.2022 15:21
Kahta'da işgal edilen sokak yeniden ulaşıma açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Menderes Mahallesi'nde geçmiş tarihlerde işgal edilen 9001 nolu sokağın, Belediye İmar ve Şehirlik Müdürlüğü tarafından yapılan aplikasyon çalışmaların ardından yeniden hizmete açıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Menderes Mahallesi'nde geçmiş tarihlerde işgal edilen 9001 nolu sokağın, Belediye İmar ve Şehirlik Müdürlüğü tarafından yapılan aplikasyon çalışmaların ardından yeniden hizmete açıldı.

Kahta Belediye Başkan İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Menderes Mahallemizde yıllar önce imar planı yapılan ve imar uygulaması gören eski karayolları şantiyesinin de içinde bulunduğu 9001 nolu sokağın vatandaşlarımızın yer yer işgal ettiği ve mevcut yolun imarlı vatandaş parseline girdiği sokağın imar planına uygun olarak düzenlenmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalara başlandı." Diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise, belediyenin işgal edilen yolları yeniden açmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür ettiler. - ADIYAMAN

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İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, İşgal, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahta'da işgal edilen sokak yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika


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