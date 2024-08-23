Kahta\'da Kurtuluş Caddesi\'nde Beton Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, sıcak asfalt çalışmaları çerçevesinde ilçede bulunan Kurtuluş Caddesi'nde beton asfaltlama çalışmalarına başladı.

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe sınırları içerisinde yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Hallaç, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden eksiksiz yararlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan en çok talep yollarımız için geliyor. Yol ekiplerimiz de gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışıyorlar. İlçemizin işlek caddelerinden biri olan Kurtuluş Caddemizde bugün beton asfalt startını verdik. Eski Adıyaman Yolu (Arikent Deresi) Çevre Yolu ve Girne Mahallesi Yunus Emre Caddesi (Jandarma Önü) caddelerimiz kullanıma elverişli olmadığından zemin güçlendirme çalışmalarına başladık. İnşallah zemin güçlendirme çalışmalarımızdan sonra caddelerimize Beton Asfalt serimine başlayacağız. Tabi diğer yandan sathi asfalt kaplama, yol yama, parke ve kaldırım çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışmalarımız sürecinde göstereceğiniz anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN