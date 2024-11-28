Kahta'da sabit araç muayene istasyonu kurulması için çalışmalarımız başladı - Son Dakika
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Politika

Kahta'da sabit araç muayene istasyonu kurulması için çalışmalarımız başladı

Kahta\'da sabit araç muayene istasyonu kurulması için çalışmalarımız başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurulması planlanan sabit araç muayene istasyonu için çalışmalar başladı.

28.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:21
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurulması planlanan sabit araç muayene istasyonu için çalışmalar başladı.

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahta ziyaretinde ilçede Sabit Araç Muayene İstasyonu'nun kurulması için verdiği talimat sonucunda çalışmalar başladı.

Sabit araç muayene istasyonunun kazandırılmasının önemli olduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi Sabit Araç Muayene İstasyonu'nun ilçemizde kurulması için söz vermişti. Kahta'da sabit taşıt muayene istasyonu olmaması önemli bir sorun. İlçemizde çok sayıda traktör, kamyon var. Bunların yanı sıra hususi araç sayısı da oldukça fazladır. İlçede araç muayene istasyonu olmaması nedeni ile bu araçlar genelde Adıyaman merkez ve çevre ilçelere gittikleri için sanayi esnafımız için de ekonomik kayıp oluyordu. Buraya kurulacak bir istasyon hem araç sahiplerini hem de sanayi esnafımıza çok büyük kazanç sağlayacaktır. Bunun için gerekli çalışmalarımıza başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç başkanlığında düzenlenen ve AK Parti Kahta ilçe Başkanı Gaffar Çelebi'nin de katıldığı toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Araç Muayene ve Denetim Daire Başkanı Cemalettin Doğmuş ve TÜVTÜRK yöneticileri Kahta'da araç muayene istasyonu kurulabilecek yerler hakkında görüş alışverişinde bulundular. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta'da sabit araç muayene istasyonu kurulması için çalışmalarımız başladı - Son Dakika

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