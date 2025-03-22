Kahta\'da sabit araç muayene istasyonunun yapım süreci başlatıldı

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçede sabit araç muayene istasyonunun yapım sürecinin başlatıldığını söyledi. Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında kurulacak olan istasyon, bölge halkı ve sanayi esnafı için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahta'da düzenlediği mitingde ilçeye araç muayene istasyonu yapılacağı müjdesini vermişti. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın girişimleri, yapılan istişareler ve toplantılar sonucunda projeye start verildi. İstasyon, Küçük Sanayi Sitesi yanındaki 5 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sabit araç muayene istasyonunun ilçeye kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde ilçemizde bir sabit araç muayene istasyonunun kurulması için söz vermişti. Kahta'da böyle bir istasyonun olmaması büyük bir sorun teşkil ediyordu. İlçemizde çok sayıda traktör, kamyon ve hususi araç bulunuyor. Ancak araç sahipleri, muayene için genellikle Adıyaman merkez ve çevre ilçelere gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum, sanayi esnafımız için de ekonomik kayıplara yol açıyordu. Kurulacak olan bu istasyon, hem araç sahiplerine hem de sanayi esnafımıza büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

Kahta'ya kazandırılacak olan Araç Muayene İstasyonu, kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacak. Yer tahsisi tamamlandı ve proje yapım süreci başladı. Başkan Hallaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN