Kahta'da Yeni Park Projeleri ile Yaşam Alanları Artıyor - Son Dakika
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Politika

Kahta'da Yeni Park Projeleri ile Yaşam Alanları Artıyor

Kahta\'da Yeni Park Projeleri ile Yaşam Alanları Artıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Cumhuriyet ve Karşıyaka Mahallelerinde yeni park projeleri hayata geçiriliyor. Modern yaşam alanları oluşturularak, çocuklar ve aileler için sosyal alanlar sağlayacak parkların Ramazan Bayramı'nda hizmete açılması planlanıyor.

18.03.2025 17:14  Güncelleme: 17:18
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi'nden Cumhuriyet ve Karşıyaka Mahallelerine yeni yaşam alanları oluşturuluyor.

Kahta Belediyesi, ilçedeki sosyal yaşam alanlarını artırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet ve Karşıyaka Mahallelerinde başlatılan park projeleri, mahalle sakinlerine modern, huzurlu ve keyifli bir yaşam alanı sunacak.

Yapımı süren parklarda; çocuk oyun grupları, yeşil alanlar, pergolalar ve oturma bankları yer alacak. Çocukların güvenle oynayabileceği, ailelerin ise keyifle vakit geçirebileceği şekilde tasarlanan parklar, Ramazan Bayramı'nda halkın hizmetine sunulacak.

İlçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmak en büyük önceliğimiz. Çocuklarımızın güvenli ve eğlenceli bir ortamda oyun oynayabileceği, ailelerimizin keyifle vakit geçireceği modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Kahta'daki tüm mahallelerde sosyal yaşam alanlarını artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Allah'ın izniyle ekiplerimiz, çalışmalarını hızlandırarak parklarımızı Ramazan Bayramı'nda çocuklarımıza hediye edeceğiz. Yeni parklarımız Cumhuriyet ve Karşıyaka Mahallelerimize hayırlı olsun. Kahta için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan park projeleri, kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta'da Yeni Park Projeleri ile Yaşam Alanları Artıyor - Son Dakika

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