Kahta\'da Yönetim Değişikliği İhtiyacı

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Kahta'da beklenen siyasi yönetim değişikliği ve OSB'nin mevcut durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Kahta'da beklenen siyasi yönetim değişikliği ve OSB'nin mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılacak yönetim değişikliğinin ilçenin geleceği adına önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa İşeri, "Değişimin anlam kazanması, oluşturulacak yeni kadroların niteliğiyle mümkündür. Bu nedenle AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi'nin yeni yönetimini oluştururken soyadı, aile ve aşiret bariyerlerine takılmaması gerekiyor. Siyaset kurumunda zaman zaman zedelenen güveni yeniden tesis edecek, toplumun her kesiminde karşılığı olan, liyakatli ve çalışkan isimleri kadrolara dahil etmelidir. Toplumun beklentisi de bu yöndedir. Bunun Kahta'da ne ölçüde hayata geçirileceğini ise zaman gösterecektir. Kahta'nın deprem sonrası yeniden kalkınması ancak okumuş, donanımlı ve liyakatli isimlerin sorumluluk almasıyla mümkündür. Bizler, memleket için taşın altına elini koyacak vizyoner insanları yönetim kadrolarında görmek istiyoruz" dedi.

Kahta'nın ekonomik lokomotifi olan Organize Sanayi Bölgesi'ne de eleştirilerde bulunan Başkan İşeri, mevcut yönetimin etkisizliğine vurgu yaptı. İşeri, "Maalesef mevcut OSB yönetimi ortaya somut hiçbir proje koyamayarak adeta sınıfta kalmıştır. Ar-Ge çalışmaları, bölgesel kalkınma odaklı projeler ve inovatif adımlar yerine sadece rutin, kağıt üzerindeki işlerle vakit kaybediliyor. Yatırımcının dertleriyle dertlenen, sanayiciyi ayağa kaldıracak vizyona sahip bir yönetim anlayışına acilen ihtiyaç vardır. Kahta'nın artık kaybedecek vakti kalmamıştır. Değişim sadece koltukları değil, zihniyetleri değiştirdiğimizde anlamlıdır. Kahta halkı, kısır döngüleri aşmış, ilçenin menfaatini her şeyin üstünde tutan bir yönetim profili beklemektedir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN