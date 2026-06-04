Kahta'da Yönetim Değişikliği İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahta'da Yönetim Değişikliği İhtiyacı

Kahta\'da Yönetim Değişikliği İhtiyacı
04.06.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa İşeri, Kahta'da beklenen yönetim değişikliğine ve OSB'nin durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Kahta'da beklenen siyasi yönetim değişikliği ve OSB'nin mevcut durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Kahta'da beklenen siyasi yönetim değişikliği ve OSB'nin mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılacak yönetim değişikliğinin ilçenin geleceği adına önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa İşeri, "Değişimin anlam kazanması, oluşturulacak yeni kadroların niteliğiyle mümkündür. Bu nedenle AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi'nin yeni yönetimini oluştururken soyadı, aile ve aşiret bariyerlerine takılmaması gerekiyor. Siyaset kurumunda zaman zaman zedelenen güveni yeniden tesis edecek, toplumun her kesiminde karşılığı olan, liyakatli ve çalışkan isimleri kadrolara dahil etmelidir. Toplumun beklentisi de bu yöndedir. Bunun Kahta'da ne ölçüde hayata geçirileceğini ise zaman gösterecektir. Kahta'nın deprem sonrası yeniden kalkınması ancak okumuş, donanımlı ve liyakatli isimlerin sorumluluk almasıyla mümkündür. Bizler, memleket için taşın altına elini koyacak vizyoner insanları yönetim kadrolarında görmek istiyoruz" dedi.

Kahta'nın ekonomik lokomotifi olan Organize Sanayi Bölgesi'ne de eleştirilerde bulunan Başkan İşeri, mevcut yönetimin etkisizliğine vurgu yaptı. İşeri, "Maalesef mevcut OSB yönetimi ortaya somut hiçbir proje koyamayarak adeta sınıfta kalmıştır. Ar-Ge çalışmaları, bölgesel kalkınma odaklı projeler ve inovatif adımlar yerine sadece rutin, kağıt üzerindeki işlerle vakit kaybediliyor. Yatırımcının dertleriyle dertlenen, sanayiciyi ayağa kaldıracak vizyona sahip bir yönetim anlayışına acilen ihtiyaç vardır. Kahta'nın artık kaybedecek vakti kalmamıştır. Değişim sadece koltukları değil, zihniyetleri değiştirdiğimizde anlamlıdır. Kahta halkı, kısır döngüleri aşmış, ilçenin menfaatini her şeyin üstünde tutan bir yönetim profili beklemektedir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Mustafa İşeri, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, OSB, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta'da Yönetim Değişikliği İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

14:07
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
13:58
Acun Ilıcalı’nın canını sıkacak haber: Premier Lig’de kalmak için...
Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:14:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kahta'da Yönetim Değişikliği İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.