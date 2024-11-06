Kahverengi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
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Politika

Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Bakan Yumaklı, kahverengi kokarca pandemisi ile mücadele edileceğini ve halk sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

06.11.2024 23:51
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyanın farklı ülkelerinde kahverengi kokarca pandemisi yaşandığını belirterek, "Biz bununla mücadele ediyoruz. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz ilgileniyor. Yukarıdan ilaçlayalım kökünü kurutalım gibi bir uygulama yok. Valilerimiz ile bu konuda görüşeceğiz. Kışlak mücadelesini iyi yapmalıyız ve burada halk sağlığı konusu var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumunun ardından Milletvekillerin sorularını yanıtladı.

"Kahverengi kokarca ile ilgili halk sağlığı söz konusu"

Bakan Yumaklı, dünyanın farklı ülkelerinde kahverengi kokarca pandemisi yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bununla mücadele ediyoruz. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz ilgileniyor. Arkadaşımız Ordulu. Ben de birçok defa gittim ve oradaki üreticiler ile görüşüyorum. Evlere, samanlıklara kömürlüklere saklanıyorlar. Ancak burada şöyle bir husus var. Yazın gelip fındık toplayan ve büyükşehirlere giden gurbetçiler var. Onlar gidince evlerine giremiyorsunuz. Kahverengi kokarca ile ilgili halk sağlığı da söz konusu olmak üzere ilaçlama yapılan evlerde de insanlar hayatını kaybediyor. Yukarıdan ilaçlayalım kökünü kurutalım gibi bir uygulama yok. Bütçe görüşmeleri nedeniyle valilerimiz ile görüşemedik. Valilerimiz ile bu konuda görüşeceğiz. Kışlak mücadelesini iyi yapmalıyız ve burada halk sağlığı konusu var."

Salça üreten firmalar tek tek kontrol edilecek

Kamuoyunda tartışmalara neden olan salça fabrikalarındaki hijyen şartlarını karşılamayan görüntülere ilişkin de konuşan Bakan Yumaklı, "Salçalık domates ile ilgili sözleşme yapan üretici sayısı 2024'de yüzde 25'e indi. Fiyatlandırma davranışı da dahil olmak üzere istemediğimiz şeyler oldu. Bizler tek tek kontrol edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Yurt içi tüketim amacıyla şeker ithalatı yapılmamaktadır"

Bakan Yumaklı, "Yurt içi tüketim amacıyla şeker ithalatı yapılmamaktadır. Pancar ve şeker üretiminde gerileme söz konusu değil. 2002 yılında 16 bin 500 ton idi 2023 ila 2024 pazarlama yılında 25.2 milyon ton gerçekleşti. Aynı dönemde şeker üretimi 3,3 milyon tondu. 2023 yılında pancar ve şeker üretimi rekor seviyede gerçekleşti" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık için ayırdığı bütçenin ayrıntılarını da paylaşan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hayvancılık destekleri bütçesi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29, 2025'te 37,5 artış gösterdi. 2023 yılı için verimlilik kriterlerini sağlayan bir büyükbaş hayvan yetiştiricisi buzağı başına 2 bin 68 lira destek alırken 2024 yılı için 4 bin 800 lira destek alacak. İşletme sahibinin kadın veya genç yetiştiricisi olması durumunda ilave 700 lira, 1'inci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi olması durumunda da ilave 200 lira olmak üzere buzağı başına 5 bin 700 lira destek alacaktır."

Bakan Yumaklı, Denizli'de meydana gelen yangında bir helikopterin müdahale etmemesine ilişkin iddiaya ise söz konusu helikopterin OGM'ye ait olmadığını ve bu nedenden dolayı havalanmadığını söyledi. Yumaklı, yanan ormanlık arazilerinin özelleştirildiği iddiasını da yalanlayarak, Anayasanın 169. maddesini hatırlatarak yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirileceğini ve başka hiçbir amaçla yanan alanın kullanılamayacağını vurguladı.

2023 yılında bal üreten firmalara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, geçtiğimiz yıl 2 bin 600 denetimin yapıldığını 248'inin uygunsuz bulunduğunu 225 firmaya idari ceza uygulandığını ve 23 firma hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

Görüşmelerin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin 438 milyar lira olacak şekilde kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Tarım, Son Dakika

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