Kahverengi Kokarca Tehdidi için Acil Önlem - Son Dakika
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Politika

Kahverengi Kokarca Tehdidi için Acil Önlem

CHP'li Suiçmez, kahverengi kokarcanın fındık üretimini tehdit ettiğini ve mücadeleye destek talep etti.

27.11.2024 18:21
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kahverengi kokarca zararlısının fındık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için biyolojik ve kimyasal mücadelenin genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle fındık üretiminin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Karadeniz bölgesinde yayılan kahverengi kokarca zararlısının sadece çiftçileri değil Türkiye'nin ekonomisini ve tarımsal ihracatındaki küresel gücünü tehdit eder hale geldiğini anlatan Suiçmez, bu zararlının ilk olarak 2017'de Gürcistan'dan Türkiye sınırlarına girdiğini aktardı.

Kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere 300'den fazla ürüne zarar verdiğinin altını çizen Suiçmez, "Kokarca, fındık üretiminde yüzde 25'e varan verim kayıplarına, randıman düşüşüne ve çiftçilerimizin gelirlerinde ciddi azalışlara neden olmaktadır. Çürük ve küflü ürün oranları yüzde 40'lara kadar yükselmiş, üreticilerimiz hem iç piyasada hem de ihracatta ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte üreticilerin yalnız bırakıldığını savunan Suiçmez, şöyle konuştu:

"Fındık üreticilerimiz kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelede etkin bir şekilde yanlarında devleti görmemiştir. Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü biyolojik mücadele çalışmaları yetersiz kalmakta, çiftçilerimiz ise yüksek ilaç fiyatları ve maddi zorunlular nedeniyle zararlıyla etkin bir şekilde mücadele edememektedir."

Zararlıyla mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Suiçmez, şunları kaydetti:

"Öncelikle biyolojik mücadele genişletilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen samuray arısı salınımı gibi biyolojik mücadele çalışmaları genişletilmeli ve hızlandırılmalıdır. Üreticiler desteklenmelidir. Kahverengi kokarcadan zarar gören üreticilerimizin borçları faizsiz ya da düşük faizle yeniden yapılandırılmalıdır. Üreticilerimize düşük maliyetli kredi imkanları ivedilikle sunulmalıdır. İlaçlama süreci kolaylaştırılmalıdır. Zararlıya karşı kimyasal mücadelede kullanılan ilaçların fiyatları devlet tarafından sübvanse edilmelidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kahverengi Kokarca Tehdidi için Acil Önlem - Son Dakika

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