Karaman Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Politika

Karaman Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı

Karaman Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Kutladı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, TBMM'nin 104. Kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kalaycı, çocukların sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Türk Milleti'nin geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğine işaret etti ve tüm çocukları tiyatro ve oyun şenliğine davet etti.

22.04.2024 11:59  Güncelleme: 12:03
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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, TBMM'nin 104. Kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Savaş Kalaycı mesajında; "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına ithafen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, yarının büyükleri sevgili çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Bu bayramın çocuklara hediye edilmesi de, Türk Milleti'nin geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğine işaret olmuştur. Sizlerin ülkemizi daha da güçlendirerek çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize inancımız tamdır. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyorum. Bu mutlu gün dolayısıyla da 23 Nisan ve 26 Nisan tarihleri arasında Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenleyeceğimiz tiyatro ve oyun şenliğine tüm çocuklarımızı davet ediyor ve hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum." - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karaman Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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