Karaman Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Kutladı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, TBMM'nin 104. Kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Savaş Kalaycı mesajında; "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına ithafen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, yarının büyükleri sevgili çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Bu bayramın çocuklara hediye edilmesi de, Türk Milleti'nin geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğine işaret olmuştur. Sizlerin ülkemizi daha da güçlendirerek çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize inancımız tamdır. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyorum. Bu mutlu gün dolayısıyla da 23 Nisan ve 26 Nisan tarihleri arasında Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenleyeceğimiz tiyatro ve oyun şenliğine tüm çocuklarımızı davet ediyor ve hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum." - KARAMAN
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, söz verdiği köprü projesinin çalışmalarının başladığını duyurdu. Yapılacak olan köprü sayesinde İbrahim Mete Bulvarı'ndan Namık Kemal ve Cumhuriyet Mahallesi'ne köprü ile geçilecek. Başkan Aydar'ın köprü projesiyle birlikte söz verdiği 4'üncü vaadi içinde çalışmalar başlamış oldu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, dört yıla kadar hapis cezası alabilir. Bu dava, Trump'ın bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması anlamına geliyor. Davanın sonucu, Trump'ın seçim kampanyasını etkileyebilir.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, haftanın ilk mesaisine saat 06.00'da fen işleri, temizlik ve park bahçeler müdürlüğü ziyaretleriyle başladı. Her zaman birlik ve dayanışma içinde olacaklarını vurgulayan Başkan Önal, 'Bayraklı'ya en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışacağız' dedi.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Şehitler Haftasında şehit ailelerini ziyaret ederek sohbet ettiler. Şehitlerin kabirleri başında dualarla yad edildi ve aileleriyle bir araya gelindi. Ziyaretlerde, şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu ve şehitlerin vatanları için gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlığın unutulmadığı vurgulandı.
Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda mağlubiyet ilanı 80. yılına yaklaşırken, tartışmalı mazisiyle Tokyo'daki Yasukuni Tapınağı, Doğu Asya'da gerilimlerin odak noktasında.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, koltuğunu Karagözoğlu İlkokulu öğrencisi Begüm Taşkıran'a devretti. Taşkıran, temiz bir ilçe olması talimatını verdi ve Atatürk'ü minnetle anarak çocuklara teşekkür etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto ve Gazze için destek yürüyüşü düzenlendi. İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar İsrail'i kınayan sloganlar attı ve Filistin bayrakları açtı. Platform adına yapılan açıklamada, İsrail'in zulmünü sürdürdüğü ve binlerce Filistinlinin katledildiği belirtildi. Filistin'in tüm ümmetin meselesi olduğu vurgulandı.
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