Kamala Harris, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'de Trump'ı geride bıraktı - Son Dakika
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Politika

Kamala Harris, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'de Trump'ı geride bıraktı

ABD'de yapılan anketlere göre Kamala Harris, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde Donald Trump'ı geride bıraktı. Harris'in kürtaj konusundaki güvenilirlik sorusunda avantaj sağladığı belirtildi.

10.08.2024 20:59
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ABD'de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlerde Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald TrumpMichigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde geride bıraktı.

ABD'de başkanlık seçimi için Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. ABD'de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlere göre Harris, her iki parti için de zaferin anahtarı olarak görülen Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde Trump'ı geride bıraktı. Bugün yayınlanan anketlerde bu üç kalabalık eyalette ortaya çıkan oranlar, yüzde 50'ye yüzde 46 olarak belirtildi. Anketler seçmenlerin ekonomi ve göçmen konularında Trump'ı tercih ettiğini gösterirken, Harris'in kürtaj konusundaki güvenilirlik sorusunda 24 puanlık bir avantaj sağladığı görülüyor.

Anketler, Trump'ın Demokratların eski adayı ABD Başkanı Joe Biden ile eşit durumda olduğu ya da hafif bir üstünlük sağladığı bu eyaletlerdeki anketlerin aksine bir tablo ortaya koyuyor. Biden geçen ay yarıştan çekilmiş ve Harris'i desteklemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kamala Harris, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'de Trump'ı geride bıraktı - Son Dakika

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