Kamu Başdenetçisi Akarca Yemin Etti

Politika

KAMU BAŞDENETÇİSİ SEÇİLEN AKARCA YEMİN ETTİ

Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı. 12 Kasım'da Genel Kurul'da yapılan seçimde 264 oy alarak seçilen Akarca, 9 Aralık saat 14.00'te Kamu Denetçiliği Kurumu'nda yapılacak devir teslim töreni ile görevi Şeref Malkoç'tan teslim alacak.

BİRLEŞİM KAPANDI

Akarca'nın yeminin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul'da siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler görüşüldü. Genel Kurul'un 6'ncı oturumunda yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısı olmadığı için Başkanvekili Karaca, kanun teklifleri ile komisyondan gelen diğer işleri görüşmek üzere 4 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.