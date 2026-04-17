Kamu Başdenetçisi'nden Çocukların Güvenliği Vurgusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamu Başdenetçisi'nden Çocukların Güvenliği Vurgusu

17.04.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akarca, okullarda güvenli ortamlar için işbirliği yapacaklarını açıkladı, şiddetle mücadeleye dikkat çekti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak çocukların güven içinde büyüdüğü, öğretmenlerin huzur içinde görev yaptığı, okulların barışın, dayanışmanın ve umudun mekanları olduğu bir toplumsal iklimin güçlendirilmesi amacıyla çalışma yaptığımızı, tüm kurum ve paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam etmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerini kullandı.

Akarca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki okulda gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Çocukların güvenli, huzurlu ve destekleyici ortamlarda büyüme hakkının, en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayan Akarca, çocukların şiddete yönelmesine yönelik ya da şiddetin hedefi haline gelmesine yol açabilecek risk alanlarının bütüncül bir biçimde değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Akarca, akran zorbalığı, okul iklimindeki sorunlar, iletişim eksiklikleri, dijital ortamlarda maruz kalınan olumsuz içerikler ile okul içi ve dışındaki diğer risk davranışlarının birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Bu nedenle koruyucu ve önleyici çocuk koruma politikalarının güçlendirilmesi, risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesi ve rehberlik, psikososyal destek ile sosyal hizmet mekanizmalarının kuvvetlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını belirten Akarca, şunları kaydetti:

"Kamu Denetçiliği Kurumu olarak kurumumuza yapılan başvurular, okul ziyaretleri, tavsiye kararları ve yıllık raporlarımızda güvenli okul ortamlarının önemini sıklıkla vurgulamaktayız. Dijital mecralarda çocuklarda şiddeti normalleştirecek dizilerle mücadele eden çalışmalar gerçekleştiriyor, akran zorbalığıyla mücadele için katkı sunmaya devam ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak çocukların güven içinde büyüdüğü, öğretmenlerin huzur içinde görev yaptığı, okulların barışın, dayanışmanın ve umudun mekanları olduğu bir toplumsal iklimin güçlendirilmesi amacıyla çalışma yaptığımızı, tüm kurum ve paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam etmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:20:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.