Kamu Denetçiliği Kurumu Bartınlılarla Buluştu

Bartın Belediye Başkan Vekili Tuncay Maden, vatandaş ile idare arasında çıkan ihtilafların çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumu'nun rolü kapsamında Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Bartınlılarla Buluşuyor" toplantısına katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantı Kamu Denetçiliği Kurumu'nu anlatan tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti. Toplantıda konuşma yapan Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç, Kamu Denetçiliği Kurumunun halkımızın avukatlığını yaparak idare ile vatandaşlarımız arasında köprü olma vazifesi gördüğünü, yapılan uygulamaların yerinde değerlendirilmesi bakımından bu buluşmaların çok önemli olduğunu, vatandaşlarımızın idare ile ilgili olan sorunlarının giderilmesi noktasında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun daha fazla tanıtımının yapılması gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından Serbest Kürsü bölümüne geçilen programda vatandaşlarımızın her alanda hizmetlerinin en iyisine layık olduğunu ifade eden ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da bunu temin etmeye çalışan kurumlardan birisi olduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un moderatörlüğünde katılımcıların görüş ve sorunlarının dinlenmesiyle sona erdi. - BARTIN