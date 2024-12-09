Kanada'dan Esad Rejimine Tepki - Son Dakika
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Politika

Kanada'dan Esad Rejimine Tepki

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Esad rejiminin sona ermesini memnuniyetle karşıladı ve uzlaşmaya davet etti.

09.12.2024 04:06
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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Suriye'de Esad rejiminin sona ermesini "memnuniyetle karşıladıklarını" belirterek, "Tüm tarafları, kalıcı barış ve istikrarı sağlamak adına, Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsayıcı bir siyasi süreç için çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melania Joly, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Kanada'nın "kendi halkına onlarca yıl acı çektiren Esad rejiminin sona ermesini memnuniyetle karşıladığını" ifade eden Joly, "Bu olay, Beşar Esad ve babası Hafız Esad'ın yönetimi altında akıl almaz zorluklara katlanan Suriye halkı için önemli bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı. Esad ailesinin 50 yılı aşkın süren iktidarında birçok katliam ve insan hakkı ihlali yaşandığını hatırlatan Joly, "Kalplerimiz, Kanada'yı yeni yuvaları olarak benimseyen, dayanıklılıkları, cesaretleri ve katkılarıyla ulusumuzu zenginleştirenler de dahil olmak üzere tüm Suriye halkıyla birliktedir" dedi.

"Kanada, Suriye halkının yanında"

Suriye'de "karanlık bir dönemim kapandığını" ve gelecekteki günler, aylar ve yılların "kritik olacağını" vurgulayan Joly, "Suriye halkının kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bir araya gelmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı. "Bu, etnik köken, din veya geçmişe bakılmaksızın tüm vatandaşların onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir Suriye'yi yeniden inşa etmek için bir fırsattır" değerlendirmesinde bulunan Joly, "Kanada, Suriye halkının yanında olduğunu bir kez daha yineliyor. Tüm tarafları, kalıcı barış ve istikrarı sağlamak adına, Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsayıcı bir siyasi süreç için çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

"Esad rejimini sorumlu tutmaya kararlıyız"

Geçiş döneminde tüm tarafları itidal göstermeye, daha fazla şiddetten kaçınmaya, insan haklarını korumaya, diyaloğa ve çatışmaların sonlandırılmasına elverişli bir ortam inşa etmeye çağıran Joly, "Bu geçiş dönemi boyunca Suriye halkını desteklemek için ortaklarımızla işbirliği yapacağız. Esad rejimini, kendi halkına yönelik işkenceleri ve zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ve cezalandırmaları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda sorumlu tutmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. - OTTAWA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Suriye, Kanada, ottawa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kanada'dan Esad Rejimine Tepki - Son Dakika

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