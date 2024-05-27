Kanada Dışişleri Bakanı İsrail'in Refah'taki saldırısına tepki gösterdi

Politika

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'in Refah'taki çadır kampa düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Kanada, Refah'ta bir İsrail askeri operasyonunu desteklememektedir" dedi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıya dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, "Refah'ta Filistinli sivillerin ölümüne neden olan saldırılar karşısında dehşete düştük. Kanada, Refah'ta bir İsrail askeri operasyonunu desteklememektedir. İnsanların bu düzeyde acı çekmesine bir son verilmelidir. Derhal ateşkes ilan edilmesini talep ediyoruz" dedi.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Tal Al-Sultan Kampı'na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı. - OTTAWA