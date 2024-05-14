Kanada Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyaret için geliyor

Politika

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığından, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'nin Türkiye'ye 15-16 Mayıs tarihlerinde ziyarette bulunacağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Joly'nin resmi ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkiler ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" denildi. - ANKARA