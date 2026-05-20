Kanada ve Hollanda'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada ve Hollanda'dan İsrail'e Tepki

20.05.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, aktivistlere kötü muamele sonrası Kanada ve Hollanda büyükelçilerini çağırdı.

Kanada ve Hollanda, İsrail'in Küresel Sumud Filosun'da alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele sonrası İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı.

İtalya ve Fransa'nın ardından Kanada ve Hollanda da İsrail'in Küresel Sumud Filosun'da alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamelesinin ilişkin videonun ortaya çıkmasının ardından benzer bir adım atarak, İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülerin son derece endişe verici ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu konuyu çok, çok ciddiye alıyoruz. Bu, sivillere insani muamele meselesidir ve sizi temin ederim ki bu konuda acil olarak harekete geçiyoruz" dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ise, görüntüleri şok edici ve kabul edilemez olarak nitelendirerek, "Tutuklulara yönelik bu muamele, temel insan onurunu ihlal ediyor. Bu konuyu İsrailli meslektaşım Gideon Sa'ar'a doğrudan ilettim ve İsrail büyükelçisini çağıracağım" dedi.

Aktivistlere terörist muamelesi

Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" notuyla paylaştığı videoda, İsrail polislerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu, aktivistlerin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek yüz üstü yerde tutulduğu görüldü. Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunduğu kameraya yansıdı. Ben Gvir ayrıca aktivistlerin üzerinde İsrail bayrağı sallarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Bunları uzun süre bize verin, terörist hapishanelerine atalım" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesi günü müdahale etmeye başladığı filoda 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Türkiye, İspanya, Ürdün, Pakistan, Brezilya ve Endonezya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in müdahalesini "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu belirterek kınamıştı. - OTTAWA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kanada ve Hollanda'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:59
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 19:45:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kanada ve Hollanda'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.