Kanada ve Hollanda'dan İsrail'e Tepki

Kanada ve Hollanda, İsrail'in Küresel Sumud Filosun'da alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele sonrası İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı.

İtalya ve Fransa'nın ardından Kanada ve Hollanda da İsrail'in Küresel Sumud Filosun'da alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamelesinin ilişkin videonun ortaya çıkmasının ardından benzer bir adım atarak, İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülerin son derece endişe verici ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu konuyu çok, çok ciddiye alıyoruz. Bu, sivillere insani muamele meselesidir ve sizi temin ederim ki bu konuda acil olarak harekete geçiyoruz" dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ise, görüntüleri şok edici ve kabul edilemez olarak nitelendirerek, "Tutuklulara yönelik bu muamele, temel insan onurunu ihlal ediyor. Bu konuyu İsrailli meslektaşım Gideon Sa'ar'a doğrudan ilettim ve İsrail büyükelçisini çağıracağım" dedi.

Aktivistlere terörist muamelesi

Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" notuyla paylaştığı videoda, İsrail polislerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu, aktivistlerin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek yüz üstü yerde tutulduğu görüldü. Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunduğu kameraya yansıdı. Ben Gvir ayrıca aktivistlerin üzerinde İsrail bayrağı sallarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Bunları uzun süre bize verin, terörist hapishanelerine atalım" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesi günü müdahale etmeye başladığı filoda 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Türkiye, İspanya, Ürdün, Pakistan, Brezilya ve Endonezya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in müdahalesini "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu belirterek kınamıştı. - OTTAWA