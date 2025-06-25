TEKLİF, KOMİSYON DA KABUL EDİLDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin sona ermesinin ardından teklifin maddelerine geçildi. Muhalefet milletvekillerinin maddeler üzerine ayrı ayrı sunduğu değişiklik önergeleri kabul edilmedi. Ardından teklifin tümü oylamaya açıldı. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla teklif, komisyonda kabul edildi.
Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Kanun Teklifi Komisyonu'ndan Geçti - Son Dakika
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