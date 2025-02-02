Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Pençe Harekatı Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Politika

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Kaplan ve Pençe Kilit harekat bölgelerinden inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe Kaplan Harekat Bölgesi'nde 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasındaki üs bölgelerinde, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, müteakiben Pençe Kilit Harekat Bölgesi'ne intikal ederek bölgede konuşlu 14'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde, sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi aldı. Hudut hattında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimiz ile görüşen Orgeneral Bayraktaroğlu, hudut güvenliği, emniyet tedbirleri ve önümüzdeki dönem icra edilecek faaliyetlere yönelik talimat verdi" denildi.