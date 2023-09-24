Karabağ'da yaşayan Ermeni halkı Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruda bulundu - Son Dakika

Karabağ'da yaşayan Ermeni halkı Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruda bulundu

Karabağ\'da yaşayan Ermeni halkı Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruda bulundu
Son Güncelleme: 24.09.2023 09:24

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını açıkladı. Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor ve vatandaşlık başvurularını değerlendireceğini belirtiyor. Azerbaycan'da etnik kökenine bakılmaksızın vatandaşların haklarının sağlandığı vurgulanırken, Karabağ'da da Ermeni asıllı vatandaşların hakları ve güvenliklerinin sağlandığı ifade edildi.

Azerbaycan Karabağ'da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını söyledi.

"KİŞİLERİN TEMEL GÜVENLİK VE SAĞLIK MESELELERİ VAR"

Karabağ'da yaşayan bütün Ermeni halkının vatandaşlık için başvuruda bulunabileceğini belirten Hacıyev, "Bu bölgede yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların her birinin Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor. Elbette başvuranlar var. Bu kişilerin temel isteği güvenlik ve sağlık meseleleridir" dedi.

"ETNİK KÖKENLERİNE BAKILMIYOR"

Azerbaycan'da etnik kökenine bakılmaksızın vatandaşların haklarının sağlandığını vurgulayan Hacıyev, "Lenkeran, Bakü, Gence, Gusar'da Azerbaycan vatandaşlarının ve etnik grupların haklarının korunduğu ve eşit bir şekilde yaşadıkları gibi, Karabağ'da da Ermeni asıllı vatandaşların hakları ve güvenlikleri sağlanıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karabağ'da yaşayan Ermeni halkı Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'da yaşayan Ermeni halkı Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruda bulundu - Son Dakika
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