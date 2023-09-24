Karabağ\'da yaşayan Ermeni halkı Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruda bulundu

Azerbaycan Karabağ'da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını söyledi.

"KİŞİLERİN TEMEL GÜVENLİK VE SAĞLIK MESELELERİ VAR"

"ETNİK KÖKENLERİNE BAKILMIYOR"