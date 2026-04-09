Başkan Elbi\'den Karabiga\'ya müjdeler peş peşe geldi

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şehrin gelişimi, ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeleri kapsamında Ankara'da bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Başkan Elbi, Karabiga'ya enstitü kurulması gibi yeni yatırım müjdelerini halkla paylaştı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in eşlik ettiği ziyaretlerde, Karabiga'ya değer katacak yatırımlar ve projeler ilgili kurumlarla istişare etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı ve İller Bankası nezdinde gerçekleştirdikleri görüşmelerde Karabiga'nın öncelikli ihtiyaçlarını ve devam eden yatırımları masaya yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerde, ihale süreci tamamlanan Şeremetdere Köprüleri Yenileme Projesinin ilerleyişi ele alınırken, İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde Karabiga'da devam eden yatırımlar ve yeni projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ise Genel Müdür ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Karabiga'da hizmet veren Zihinsel Engelli Bakım Merkezi'nin ikinci etabının yapılmasına yönelik süreç görüşüldü. TOKİ Başkanlığı ile yapılan temaslarda ise Karabiga'daki konut projeleri ve yeni yerleşim alanlarına yönelik planlamalar gündeme geldi.

Bölge açısından büyük önem taşıyan Güney Marmara Yüksek Teknoloji Enstitüsü Projesinin de Karabiga'da hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in öncülüğünde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun desteğiyle YÖK nezdinde gerekli görüşmelerin yapıldı. Projenin detayları, Karabiga Belediyesi ile üniversite arasında kısa süre içinde imzalanacak protokolle kamuoyuna duyurulacak. Öte yandan Ankara temasları kapsamında ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret eden Başkan Elbi, Karabiga ve bölgeye yönelik çalışmaların son durumu hakkında bilgi vererek, yeni dönem projeleri üzerine istişarelerde bulundu.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Ankara çıkarmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Karabiga'mızın gelişimi, ihtiyaçları ve yarınları için yerel ve genel uyumuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz adına gerçekleştirdiğimiz her görüşmede önemli kazanımlar elde ediyoruz. Takip ettiğimiz çalışmaların yanı sıra yeni proje ve yatırımların müjdesini veriyoruz. Karabiga için durmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm süreçlerde desteklerini esirgemeyen AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE