Başkan Elbi\'den Karabiga\'ya müjdeler peş peşe geldi

09.04.2026 15:42  Güncelleme: 15:43
Karabiga'nın gelişimi ve geleceği için önemli projelere imza atan Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Ankara'da çeşitli bakanlıklar ile toplantılar yaparak yeni yatırımların müjdesini halkla paylaştı. Güney Marmara Yüksek Teknoloji Enstitüsü Projesi de gündemde.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şehrin gelişimi, ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeleri kapsamında Ankara'da bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Başkan Elbi, Karabiga'ya enstitü kurulması gibi yeni yatırım müjdelerini halkla paylaştı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in eşlik ettiği ziyaretlerde, Karabiga'ya değer katacak yatırımlar ve projeler ilgili kurumlarla istişare etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı ve İller Bankası nezdinde gerçekleştirdikleri görüşmelerde Karabiga'nın öncelikli ihtiyaçlarını ve devam eden yatırımları masaya yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerde, ihale süreci tamamlanan Şeremetdere Köprüleri Yenileme Projesinin ilerleyişi ele alınırken, İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde Karabiga'da devam eden yatırımlar ve yeni projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ise Genel Müdür ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Karabiga'da hizmet veren Zihinsel Engelli Bakım Merkezi'nin ikinci etabının yapılmasına yönelik süreç görüşüldü. TOKİ Başkanlığı ile yapılan temaslarda ise Karabiga'daki konut projeleri ve yeni yerleşim alanlarına yönelik planlamalar gündeme geldi.

Bölge açısından büyük önem taşıyan Güney Marmara Yüksek Teknoloji Enstitüsü Projesinin de Karabiga'da hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in öncülüğünde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun desteğiyle YÖK nezdinde gerekli görüşmelerin yapıldı. Projenin detayları, Karabiga Belediyesi ile üniversite arasında kısa süre içinde imzalanacak protokolle kamuoyuna duyurulacak. Öte yandan Ankara temasları kapsamında ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret eden Başkan Elbi, Karabiga ve bölgeye yönelik çalışmaların son durumu hakkında bilgi vererek, yeni dönem projeleri üzerine istişarelerde bulundu.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Ankara çıkarmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Karabiga'mızın gelişimi, ihtiyaçları ve yarınları için yerel ve genel uyumuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz adına gerçekleştirdiğimiz her görüşmede önemli kazanımlar elde ediyoruz. Takip ettiğimiz çalışmaların yanı sıra yeni proje ve yatırımların müjdesini veriyoruz. Karabiga için durmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm süreçlerde desteklerini esirgemeyen AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
Trump müzakerenin şifresini verdi: Yalnızca bir şeyi kabul edeceğiz Trump müzakerenin şifresini verdi: Yalnızca bir şeyi kabul edeceğiz

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
