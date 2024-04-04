Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi mazbatasını aldı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Ahmet Elbi mazbatasını aldı.
Elbi, Biga Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Turgut'tan mazbatasını alarak yeni dönemde görevine başladı.
Mazbata töreninin ardından belediyeye geçen Elbi, yaptığı açıklamada, Karabiga için hayata geçirecekleri birçok projenin bulunduğunu söyledi.
Elbi, "Çıktığımız bu kutlu yolda hemşerilerimin desteği ile kazanan Karabiga olmuştur. Bize düşen ise yine çok çalışmak olacak. Memleketimiz, göz bebeğimiz Karabiga'mız ve bu şehrin güzel insanları için gece gündüz demeden çalışacağız. Karabiga'da hizmet kazandığı için çok mutluyum ve gururluyum." diye konuştu.
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