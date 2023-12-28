 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, MHP'nin Adayı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, MHP'nin Adayı Oldu

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 31 Mart seçimlerinde dördüncü kez Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olarak belirlendi. MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Vergili'nin üç dönemdir hizmet ettiği Karabük halkının takdiriyle belediye başkanlığı makamına layık görüldüğünü belirtti ve 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Vergili'nin tekrar aday olduğunu duyurdu.

Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, MHP\'nin Adayı Oldu
28.12.2023 - 16:17,  Güncelleme: 16:18
Abone Ol

Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, 31 Mart seçimlerinde dördüncü kez Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, yerel seçimlerde Karabük Belediye Başkanı adayını belirledi.

3 dönemdir Karabük Belediye Başkanlığı görevini yürüten Rafet Vergili, yeniden MHP'nin adayı olarak açıklandı.

MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üç dönemdir Karabüklü vatandaşlarımızın karşısına memleketimize hizmet etmek niyetiyle çıktık ve kıymetli hemşehrilerimizin takdiriyle Belediye Başkanlığı makamına layık görüldük. Almış olduğumuz emaneti Karabük de yaşayan her vatandaşın bizlere teslim etmiş olduğu vebalini unutmadan verdiğimiz her sözü yerine getirmeye çalıştık. Bu vesileyle Karabükümüze elimizden gelenin en iyisini yapabilmek adına 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkanımız Rafet Vergili, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayımızdır" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, Rafet Vergili, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, MHP'nin Adayı Oldu - Son Dakika


17:16
Takımdan ayrılıyor mu? Volkan Demirel kararını verdi Takımdan ayrılıyor mu? Volkan Demirel kararını verdi
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor

Son Dakika
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, MHP'nin Adayı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement