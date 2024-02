Karabük değişim için gün sayıyor

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabüklülerin asıl dev eserleri 1 Nisan sabahından 2029 yılına kadar mükemmel bir beş yılda göreceğini söyleyerek, açıkladığı ileri tarım projesi ile kentte 200 kadın istihdamını oluşturacaklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında her kesimin teveccühü ile karşılaşan ve vatandaştan aldığı destekle aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren Özkan Çetinkaya bir taraftan da Karabük için planladıkları projeleri halkın onayına sunuyor.

"Sahada ciddi bir destek, ciddi bir teveccüh ve değişim arzusu var"

Sevdalarının millete hizmet ve memleket sevdası olduğundan yorulmadan, şevkle 31 Mart'ta koştuklarını anlatan AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "Sahada ciddi bir destek var. Ciddi bir teveccüh ve ciddi bir değişim arzusu var. Şehirde artık ciddi bir kalkınma arzusu var. Bizler de bu arzuyu, bu isteği, bu talebi inşallah hemşehrilerimizin 1 Nisan'da vereceği yetkiyle mühürle inşallah hizmete dönüştüreceğiz. Müreffeh, çağdaş ve modern bir Karabük, kalkınmış bir Karabük olarak önümüzdeki 5 yılda hizmetimizle inşallah bu arzularını hemşehrilerimizin gerçekleştireceğiz. Baktığımızda kurum binalarını yeniliyor hükümetimiz. Okullarımızı, depreme dayanıksız okullarımız var. Bunların güçlendirmesi gerekiyorsa yapıyor. Yine yenilenmesi gerekiyorsa yenilenmeleri yapılıyor. Tabii hükümet olarak burada birçok projelerimiz var. Akabinde birçok projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Hükümetimiz bu noktada şehre gereken özeni gösteriyor, Son 15 yılda bu hükümet olarak yapmış olduğumuz yenilemelerin modernizasyonların yerel anlamda ortaya konulamadığını görmekteyiz ve bu da bize ne yetiyor? Maalesef gecekondu yapıdan kurtulamamış. O modern konutları, çağdaş konutları, depreme dayanıklı konutlara maalesef halkımız kavuşamamış. Bunları yapamamışız. Bunları tamamlayamamışız. Şehirde beşten sonra hayat bitiyor söylemi var. Yine bu sadece şehrin merkezi değil birçok Mahallede akşam beşten sonra baktığımızda hayat bitiyor. O yüzden ben yapılan, bakımsız şehir eleştirilerine katılıyorum. Çünkü Karabük kan kaybediyor. Git gide Karabük görüntü itibariyle insanın yaşam kalitesi itibariyle çocukların büyüdüğü, gittiği parklar itibariyle baktığımızda o müreffeh seviyeye ulaşamamış" dedi.

Çetinkaya, 2029 seçimlerine kadar 5 yıllık sürede yayınladıkları seçim beyannamesinde ne gar sahasının, ne Araç çayının, ne de o modern bulvarları, ne de konut ihtiyacının hiç kimseye göstermeyeceğim" diyerek, " Ben 2029'a kadar bu şehre modern, çağdaş, depreme dayanıklı, dar gelirli vatandaşlarımıza, yine diğer vatandaşlarımız, sosyal konutları ile gar sahası ve Araç çayı projelerimiz olsun bunları halkımıza kazandıracağız. ve bu söylemi de ben belediyecilik belediye başkanlığı yaptığım dönemde artık kaldıracağım. Karabük artık köhne, sessiz, sakin bir şehirden ziyade canlı, modern, çağdaş, daha yaşanılabilir, caddeleri cazibe merkezi olan bir şehir haline gelecek. Bir hedefim var, Karabük'ün nüfusunu mevcudun çok üzerine çıkartacağım. Burada ticari hacmi, ekonomik hacmi yükselteceğim. Bu mahallelerimizde bir popülasyon, bir nüfus oluşacak. Eğer bu dediklerimiz 15 beş yıllık bir belediye başkanlığı döneminde bu işler bir yerden başlansaydı on on beş yıllık bütçe ile bir Karabük daha kurardı. Burada önemli olan azim, kararlılık, çalışkanlık, 7/24 saat belediyeciliği yine burada mesela Ankara temasları, bakanlık teması, hükümet temasları, yine vekillerle ikili diyaloglarla çözebilmek çok önemli. 5 yılın sonunda şöyle hangi alana gidersek gidelim güzel içimizi açan bir belediyecilik olacak. Bunun da başı belli başlı mahallelerimiz var. 14-15'in üzerinde mahallelerimiz var. Bu mahallelerimizde halkımıza kentsel dönüşümler uygulayarak burada yer sahiplerine, ayrıca ailede konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın konut ihtiyacını

karşılayarak şehrimizin önce çehresi değişecek. Bunları yaparken, Bakanlıklarla, TOKİ işbirliği ile yürüteceğiz" diye kaydetti.

"7 bölgeye kreşler yapılacak"

Şehrimizi incelediklerinde her seferinde 7 bölge olarak değerlendirdiklerini anlatan Çetinkaya, "Bir proje düşünürken işte şehri kısım kısım ele aldığımızda 7 bölge olarak görülüyor. Şimdi bu bölgelerimizde biz istiyoruz ki bir kreşlerimiz olsun. Şu an çalışan gece gündüz memurlarımız var. Bu noktada bakıyoruz çocuklara genelde dedelere, babaannelere emanet oluyor. Bu kreşlerimizi modern bir eğitim yuvası olacak. Bir de burada böyle yaptım oldu değil de çok güzel öğrenci yetiştiren, çocuklara ilgi alakalı olan marka bir kreşler kuracağız. Bunlardan bir iki tanesinde 7/24 çalışacak. Çünkü gece mesaisine giden aileler var, ebeveyler var. Burada bizim nöbetçi kreşimiz devreye girecek. Ayrıca bu kreşlerimizde çocuklarımıza zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimler için uzman pedagog olsun, psikolog olsun, sosyolog olsun bunlar görev yapacak. Hem bir istihdam kapısı olacak burası. Hem de çocuklarımızın gelişimiyle alakalı marka bir kurum olacak. Yaptığımız hiçbir proje ve hiçbir hizmet belediyeye bir katkı getirsin, finansal bir destek sağlasın mantığıyla değil, tamamen hizmet odaklı halkımızın ihtiyacını görmesi mantığıyla yapılacak. Burada ücretler ise çok cüzi olacak. Mevcudun belki üçte bir rakamları olacak. Ama hizmet noktasında daha kaliteli, daha bilinçli, daha çok çocuklarımıza ilgilenen bir kreş yapısı bunlardan yedi tane olacak ve bunları hemen 1 Nisan'dan itibaren halkımıza hizmete sunacağız" dedi.

" İleri Tarım projemizle 200 kadın istihdamı oluşturacağız"

200 kadının istihdam edileceği 25 dönüm üzerine kurulacak olan ileri tarım projesini de anlatan Özkan Çetinkaya, " İleri tarım uygulaması 25 dönüm arazide seralarımızı kuracağız. Burada bu seralarımızı nasıl yapıyoruz? 12 ay üretim yapabileceğimiz bitki, sebze, meyve üretebileceğimiz bir sera grubu bunlar. Burada ana maksat şu, burada atık ısılar var ve bu atık ısıları biz bu seraları ısıtmada kullanacağız. Bu atık ısılarla biz bu seralarda 7/24 on iki ay boyunca kışın tuvalda bitkiler ve sebzeler olmak üzere birçok şey üreteceğiz. 25 dönümlük sıralarımızda biz 200 kadın istihdam edeceğiz. Hedefimiz bu seralarda uygulamadan elde ettiğimiz ürünlerimizi halkımıza sunarken, bitki üretiminde de çarşımızda peyzaj uygulamasında yeşil çevre uygulamalarında kullanacağız" diye konuştu.

" Sizleri asıl aşağılan ben değilim"

Başkan adayı Çetinkaya, rakibi mevcut belediye başkanının A4 kağıdı ile konut taleplerinin toplamasına gösterdiği tepkisini de yenileyerek, "15 yıllık bir belediyeciliğin sonunda A4 kağıdıyla başvuru alınsın istemezdik. Biz ne isterdik, bu halka, hemşehrilerime tapular dağıtıldın. Bugün 15 yılın sonunda hala bir vaat siyaseti değil, bugün icraata doğru dönüşmüş bir hizmet siyaseti ortaya çıksın. Benim hemşehrilerime seçime 35 -40 gün kala hala, bin konut yapacağım vaatleri değil de bugün gönlüm arz ederdi ki biz bin tane konutu hayata geçirdik, tapularını dağıtıyoruz demelerini arzu ederdik. Yani burada anlatmak istediğiniz net olarak bu. Çünkü bakıyoruz geçmişte 2009, 2014 ve 2019 vaat var, konut vaadi var. Her dönem bir konut vaadi var ama dönüp baktığımızda bir tane yapılmış mahallemiz var mı? Mahallenin halini görüyoruz. O açıdan şunu demek istiyorum, bizim A4 kağıdı veya vatandaşımız söz konusu değil, ben 36 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Kimseye bugüne kadar ne bir kibir ne bir üstten bakma gibi bir durumum olmadı ve 12 yıldır da siyaset yapıyorum beni en iyi Karabüklüler tanır. Bugün bizi tanımayan esnafa sorsun, okul arkadaşıma sorsun, Özkan kimdir dendiğinde Özkan bu şehrin yetiştirdiği bir evlattır. Ben kimseyi aşağılamam. Ama bugün sizleri asıl aşağılan ben değil, 15 yılın sonunda hemşehrilerime hala form doldurtup 15 yıl yapamadım, seçimin son 35 günü siz bu formu doldurun, yapacağız diyenlerdir. Oysa üzüldüğüm noktalar bu. Ben arzu ederdim ki bugün 15 yıllık belediyecilik sonucunda bugün A4 kağıtları değil tapular verilsin daireler teslim edilsin. Formu niye eleştiriyorsun? Metrekare yok, yer belli değil, fiyat belli değil, ödeme belli değil, taksit belli değil. Seçime 35 gün kala çıkartılmış belediyede ve insanlara umut veriyoruz Efendim bugün umut zamanı. Bugün icraat zamanı. Bugün seçime 35 gün kala bir belediye yapması gereken şey form toplamak değil, tapu dağıtmaktır." ifadesinde bulundu.

"Bizim rantla işimiz yok"

Çetinkaya, biz on beş yılda verilemeyen bir konut hizmetinin belediye başkanlığının son 35 gününde verilmesini eleştiriyoruz diyerek, " Yok işte ranttır, ruttur falan bunlar bizim lugatımızda olmaz. Şunu söylüyorum bizler burada kısır siyasi söylemler yaparsak Karabük bir metre ileri gitmez, bir santim buradan buraya ilerleyemez. Burada tartışacağımız ve konuşacağımız tek şey Karabük'e hizmet noktasında ne yapabiliriz? Bugün benim tek hedefim budur. Bugün Karabük'te nasıl bu Karabük'ü daha modernize, çağdaş, nasıl başlatabiliriz? hizmet belediyeciliğini başlatabiliriz. Bizim tek gayemiz budur. Biz böyle sonsuzluğa konuşan lafların kati suretle muhatap almıyoruz. Bu sorunun mesela hiçbir yerde karşı polemiklere girmeyeceğim. Bugün biz Karabük'ü bırakalım, şuraya koyalım. İşte sen mi rantçısın ben mi rantçıyım, o mu, bu mu, bu kavgalar. Bunun Karabük'e ne faydası var? Bunlar kısır siyasi söylemler. Biz Karabük için her türlü hizmet için her türlü diyaloğa varız, tartışmaya varız. Ama öyle aslı astarı karşılığı olmayan ucuz, basit siyasi söylemlerin Karabük'e ne faydası var? Bu gerginliği Karabük'e ne faydası olur. Bunlar tamamen kısır siyasi söylemlerdir. Karabük bunu hak etmiyor. Karabük hizmet tartışmayı hak ediyor. En güzel caddeyi sen mi yapacaksın? Ben mi yapacağım? Ben yapacağım. Karabük'e en çok konutu da ben yapacağım. En güzel mahalleri ben kuracağım. En güzel caddelerde ben yapacağım. Ne derse desin bu kısır siyasi söylemlerin muhatabı değilim. Bunlar tamamen her seçimden böyle çıkmış böyle boş atayım dolu tutarım hesabı söylenen sözler. Kati surede biz burada her zaman hizmeti ele alırız. Biz burada halkımıza ne veririz bunun derdini düşünüyoruz. Bakın burada birbirinden kıymetli hayata geçireceğim projem var. 2029 seçimlerinde size hiç kimse konut vaat etmeyecek. Çünkü o konut problemini çözeceğiz. Hiç kimse gar sahasına proje vaat etmeyecek, orayı hayata geçireceğiz. Bugün araç çayı kenarında kimse size bir proje üretmeyecek. Ben o projeyi hayata geçireceğim kıymetli hemşehrilerim. Hiçbir şekilde bunların kronik problemleri biz 5 daha arı gibi çalışarak 7/24 belediyecilik sadece seçimlerinden seçimlere değil. Şimdi bakıyorum her yerde araçlar var, her yerde bir hummalı ve hareketlilik var. Bizler 5 yılın her dakikasında Karabük'ü düşünerek, çalışarak, projelerimizi aktif hale getirerek ve 2029 yılında bu katalogda ne vaat ediyorsam yüzde yüzünü yapacağım ve bunu başaracağım. Şehrimi de Batı Karadeniz'in en gözde en cazibe merkezi haline getireceğim. Bu şehirdeki insanımız mutlu olacak" dedi.

"Asıl dev eseri inşallah 1 Nisan sabahından 2029 yılına kadar mükemmel bir beş yılda görecek"

Belediye binası girişindeki turnikeleri de eleştiren Özkan Çetinkaya, " Şu an belediyenin girişinde turnikeler var, stadyum mu burası? Hizmet kurumu böyle olmamalı. Biz bu turnikeleri 1 Nisan sabahı hemen kaldırıyoruz. Yani o açıdan bizler bir kere saha belediyeciliğine geçiş yapıyoruz. Hizmet belediyeciliğine geçince artık siyaset arkada kalıyor bizim için. 1 Nisan'dan sonra Karabüklü ruhumuzla, aidiyetlimizle sahaya çıkıyoruz. Bu hizmetlerimizi, bu vaatlerimizi, bu kitaptaki tüm projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Benim tek derdim Karabük'e hizmet etmek. Karabük'e birin yanına bir nasıl yaparım? Bu caddede, bu sokakları, bu şehrimizi, bu mahallelerimizi nasıl daha iyi hale getiririz? Bununla alakalı elimde projelerim hazır. Vekillerimle güzel diyalog içerisindeyim. Yine burada il başkanımızla diyalogla birlik beraber halindeyiz. Hükümetimizle, bakanlarımızla istişare halindeyiz. Bu projeleri hazırlarken herkes gördü ki biz bu barış projeleri powerpoint'te hazırlayıp öyle akşamdan sabaha sosyal medyaya yüklemiyoruz. Biz bunları bakanlarla daire başkanları ve genel müdürlerle istişare ediyoruz. ve bu projeleri gerçekleştirirken de her zaman bir ayağı da Ankara olarak yapıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Hızlı bir şekilde hemen yol alalım. İstişareyle çünkü ben şu an adayım. Bu hizmeti yapacağız ve bunun sözünü verdik halkımıza. Bu bir beyannamedir, bir sözleşmedir ve bir akittir. ve biz bu akide her zaman sadık olacağız. Şimdi 287 eser diye bir yerlerde yazıyor, dev eser. Şu an bence bu kısır siyasi söylemlerden ziyade herkes çıksın 287 dev eser varsa buyurun herkes anlatsın. Mahalleye gidiyorum soruyorum, 287 dev eserin kaçı sizin mahallenizde, cevap yok. Karabük'te 287 dev eser var, bunlar hangisidir? Nasıl bir dev eser? Kime göre dev eser göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim, Karabüklü hemşehrilerim asıl dev eseri inşallah 1 Nisan sabahından 2029 yılına kadar mükemmel bir beş yılda görecek. 2024 senesi ve sonrası güzel Karabük'ümüzün, güzel hemşerilerimizin güzel yılları olacak."

" Güzel bir şehir kuracağız

Karabük seçmenine de seslenen AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz her zaman Karabük halkı çarşıda, pazarda, caddede, parkta baş başayız ve birlik halindeyiz. Bu birliktelikle biz bir hizmet yolculuğuna çıkalım. Şehrimizi, kentimizi güzelleştirelim. Daha yaşanılabilir, daha çağdaş, daha modern, daha müreffeh bir seviyeye taşıyalım istiyoruz. ve bu konuda her zamanki gibi desteklerinizi istiyoruz. Bugün 36 yaşına kadar beni büyüten, beni besleyen, okutan buralara getiren Karabük'e biz bu hizmeti yapmak istiyoruz. 12 yıllık siyasi hayatımızda girdiğimiz her evde, her hanede, her dükkanda bizleri tebessümle, güler yüzle ağırlayan Karabüklülere bu sefer hizmet etmek için belediye başkan adayı olarak buradayız. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Ben Türkiye'nin en genç belediye başkan adayıyım. Belediye başkanı olacağım ve en genç ama en çok çalışan, en çok hizmeti yapan, en çok proje üreten belediye başkanı olacağım. Sorunları biliyoruz, bugün tespitini yapıyoruz sizlerin de ilettiği talepler var. Bu taleplerin inşallah 1 Nisan sabahı bize bu mührü, şehri emir sıfatına layık görürseniz bir bir beş yılda hepsini yok edeceğiz. ve sizlere, bizlere, hepimize güzel bir şehir kuracağız" - KARABÜK