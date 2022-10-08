Fatih Erbakan: "(Altılı masa) Onlar bizi dinlemek yerine masa altından birbirlerini tekmelemekle meşguller maalesef"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, altılı masa toplantılarını eleştirerek, "Onlar bizi dinlemek yerine masa altından birbirlerini tekmelemekle meşguller maalesef." dedi.

Erbakan, partisinin Belediye Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Karabük 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Partililere hitap eden Erbakan, anket firmalarının partisi üzerinde manipülasyon yaptığını, gerçek rakamları gizlediğini iddia etti.

Gösterilenden çok daha fazla partisine ilginin olduğunu anlatan Erbakan, verdiği rakamlar ile yoksulluk, işsizlik ve ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi.

"Toplandıkları gibi dağılıyorlar."

Altılı masa toplantılarına değinen Erbakan, şöyle devam etti:

"Bunlardan da milletimize bir hayır gelmeyeceğini ifade ediyoruz. Aynı iktidara yaptığımız gibi onlara da uyarılarımızı yapıyoruz. Onlar bizi dinlemek yerine masa altından birbirlerini tekmelemekle meşguller maalesef. Geçtiğimiz pazar günü bu 6 benzemez 7'inci defa bir araya geldiler. 30 defa baş başa, 7 kere masa başında, toplam 37 toplantı. 6 aydan beri ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz, ortada bir şey yok. Bir arpa boyu yol aldıkları yok. Şu ekonomik krizden çıkmaya ilişkin bir çözüm önerisi var mı? Bir kaynak paketi açıklayabiliyorlar mı? Yeniden Refah Partisi gibi. 6 ayda daha bir Cumhurbaşkanı adayını ortaya koyabildiler mi? Bol bol çay kahve, edebiyat, resim. Ondan sonra toplandıkları gibi dağılıyorlar."

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Erbakan, "6 aydan beri bir arpa boyu yol alamadılar. Bunlar daha iktidara gelecekler de muhalefetteyken anlaşamayanalar, masa altından birbirlerini tekmeleyenler, iktidar olunca anlaşacaklar da birbirlerine diyetlerini ödeyecekler alacak vereceklerini aralarında halledecekler de geçmişten ne farkı olduğunu anlatamadıkları çift başlı parlamenter sisteme geri döndürecekler de ülkenin meselelerini ele alacaklar da milletin derdine derman olacaklar da Anadolu'da bir laf var 'ölme eşeğim ölme.'" değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, muhalefetin "6'lı Masa" toplantılarında, kimin cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan, bakan olacağıyla uğraştıklarını ifade etti.

"İstanbul Sözleşmesini geri getirmeye alet oluyorsun"

Erbakan, altılı masanın iktidara gelmesi halinde ilk icraatlarının İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"'Bu sözleşmeyi gelir gelmez yürürlüğe sokacağım' diyen altılı masa ve o masada oturan, muhafazakar tabana hitap ettiğini söyleyen partiler. En çok da ona hayret ediyorum. Nasıl o masada oturmaya devam ediyorsun? 'Efendim Erbakan hocamız da CHP ile koalisyon yaptı', ya Erbakan hoca CHP ile koalisyon yapıp onlara MSP'nin parti programında yazan icraatları yaptırdı. Sen Erbakan Hoca ile bir misin Allah aşkına? O koalisyonda 600 imam hatip lisesi ile 5 bin Kur'an kursu açıldı Türkiye'de, senin haberin var mı? CHP ile ortak oldu ama Erbakan hoca CHP'yi MSP'nin çizgisine çekti. Sen şimdi CHP ile ortak olup, İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmeye alet oluyorsun."

Erbakan, İsmail Özer'in il başkanı seçildiği kongrenin ardından kentte esnaf ziyaretinde bulundu.